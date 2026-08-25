Movimiento Ciudadano exige priorizar la pacificación de Sinaloa ante relevo en la Gubernatura

Movimiento Ciudadano exigió que la pacificación de Sinaloa sea la prioridad ante el relevo en la Gubernatura y llamó a no perder de vista a las víctimas de la violencia, las desapariciones y el desplazamiento que ha provocado la crisis de seguridad.

Durante la sesión extraordinaria del Congreso del Estado, la Diputada de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya Ojeda, sostuvo que la discusión sobre quién ocupará Palacio de Gobierno no debe estar por encima de las necesidades de las familias sinaloenses.

Señaló que desde septiembre de 2024 miles de familias han cambiado su manera de vivir debido a la violencia, mientras persisten desapariciones, negocios cerrados, pérdida de empleos y comunidades afectadas.

“No venimos a esta sesión pensando en nombres, no venimos pensando en cuotas, no venimos pensando en quién gana o quién pierde políticamente con la designación de una gubernatura interina. Venimos pensando en Sinaloa”, afirmó.

Montoya Ojeda cuestionó además la incertidumbre generada por los movimientos de Rubén Rocha Moya, quien se reincorporó a la Gubernatura el 21 de agosto y 34 horas después volvió a solicitar licencia, ahora por tiempo indefinido.

“Sinaloa no puede seguir viviendo entre la incertidumbre, no puede tener un Gobierno entrando y saliendo mientras las familias siguen esperando respuestas”, manifestó.

La Legisladora sostuvo que el cambio de la persona que ocupa la gubernatura no resolverá por sí mismo la crisis y planteó que el estado necesita recuperar la tranquilidad, fortalecer sus instituciones y conocer la verdad sobre los hechos que han marcado los últimos casi dos años.

También exigió que las acusaciones y señalamientos contra Rocha Moya sean investigados “hasta las últimas consecuencias”, sin protección política ni impunidad.

“Queremos justicia, no queremos que se fabriquen culpables. Queremos conocer la verdad”, expresó.

Afirmó que la licencia del ex Gobernador no debe impedir que se determinen posibles responsabilidades y que, si las investigaciones arrojan alguna conducta ilegal, esta deberá ser sancionada conforme a la ley.

Respecto a quien asuma la Gubernatura interina, Montoya Ojeda advirtió que no recibirá un premio ni una oportunidad para construir un proyecto personal, sino la responsabilidad de conducir un Estado afectado por la violencia.

“Poner a Sinaloa por encima de cualquier interés político”, planteó como una de las principales obligaciones de la próxima Gobernadora.

La Diputada aseguró que Movimiento Ciudadano acompañará las decisiones que contribuyan a recuperar la paz, pero también señaló que exigirá resultados, defenderá a las víctimas y cuestionará los errores del nuevo gobierno.

“Hoy no se trata solamente de elegir quién gobernará a Sinaloa. Se trata de decidir para qué se va a gobernar a Sinaloa”, sostuvo.

Adelantó que Movimiento Ciudadano votaría en contra del dictamen para designar a Graciela Domínguez como Gobernadora interina.