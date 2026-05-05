Movimiento Ciudadano exige resultados reales tras visita de Harfuch a Sinaloa

Ante la escalada de violencia que atraviesa el estado, la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Sinaloa hizo un llamado enérgico a que la presencia de fuerzas federales y las reuniones de alto nivel no se queden en una narrativa, sino que garanticen la seguridad de los ciudadanos.

Tras la reciente visita del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, la Diputada Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, manifestó que la sociedad sinaloense vive bajo un tormento y una crisis de inseguridad sin precedentes.

“Lo que nosotros queremos son hechos. Queremos que ese discurso se traduzca en realidades. Estamos viviendo una crisis de inseguridad como nunca y lo que queremos es que todas las personas transitemos en paz”, afirmó Montoya Ojeda.

La legisladora subrayó que el temor ha alterado la vida cotidiana de las familias, impidiendo que los niños acudan a los parques o que las madres de familia realicen sus compras con tranquilidad.

En el marco de la 65 Legislatura, Movimiento Ciudadano destacó la segunda lectura del dictamen relativo a la salud mental para niñas, niños y adolescentes, así como reformas en materia de autismo.

La propuesta busca garantizar la presencia de especialistas en psicología en todas las escuelas para atender crisis emocionales de manera inmediata.

“Es una emergencia. Necesitamos que nuestras niñas y niños tengan la garantía de tener a una persona preparada por todo lo que estamos viviendo. Nuestra niñez está muy afectada y ha vivido episodios que los han vulnerado emocionalmente”, explicó.

Respecto a la asunción de Yeraldine Bonilla Valverde como Gobernadora provisional ante la licencia del ejecutivo estatal, la legisladora naranja otorgó un voto de confianza, destacando la importancia de que una mujer ocupe el cargo.

“Confío en que Geraldine va a trabajar duro. Como muchas madres de familia, ella también quiere la paz y la justicia. Hay que darle el voto de confianza”, expresó.

Aclaró que desde su partido seguirán señalando lo que se haga mal y reconociendo los aciertos.

En un plano personal, la diputada compartió detalles sobre su estado de salud tras el atentado sufrido el pasado 28 de enero.

Reveló que, aunque ya cuenta con un implante ocular provisional, aún requiere de al menos dos cirugías mayores, una para recuperar movilidad muscular y otra para la colocación de una placa de titanio, debido a la pérdida de hueso en el pómulo y la zona ocular.

Aprovechó para calificar como inhumanas las críticas del dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, sobre las inasistencias de la bancada naranja en votaciones recientes, señalando que tanto ella como el diputado Sergio Torres se encuentran en procesos delicados de rehabilitación médica.

Finalmente, sobre sus aspiraciones políticas, confirmó que le encantaría contender por la Alcaldía de Culiacán, aunque precisó que por ahora el enfoque está en el trabajo legislativo y el fortalecimiento de la estructura de su partido.