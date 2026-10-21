Movimiento Ciudadano irá solo en 2027; Elizabeth Montoya busca la alcaldía de Culiacán

Movimiento Ciudadano competirá sin alianzas en el proceso electoral de 2027, confirmó la Coordinadora de su grupo parlamentario en el Congreso de Sinaloa, Elizabeth Montoya Ojeda, quien también refrendó su intención de buscar la alcaldía de Culiacán.

La Legisladora señaló que el partido naranja participará por su cuenta en la contienda y sostuvo que su única alianza será con la ciudadanía.

“Vamos solos, en Movimiento Ciudadano vamos solos, lo hemos dicho en muchas ocasiones, nuestro Coordinador Sergio Pío Esquer y una servidora que nuestra alianza es con la ciudadanía, con los hombres y mujeres que quieren un Culiacán diferente”, expresó.

Montoya Ojeda consideró que existe un desencanto de la población con los gobiernos actuales de Morena, principalmente por temas de seguridad, servicios públicos y salud, así como con los partidos tradicionales, PRI y PAN.

Sobre el proceso interno para definir las candidaturas, indicó que se respetarán los tiempos establecidos por la ley y los estatutos del partido, que contemplan la posibilidad de que hasta el 50 por ciento de las candidaturas sean para perfiles ciudadanos.