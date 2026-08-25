Movimiento Ciudadano pide a Graciela Domínguez no dejarse influenciar por Rocha

La Diputada de Movimiento Ciudadano Elizabeth Montoya Ojeda pidió a la nueva Gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, no dejarse influenciar por el Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya ni por su grupo político, y asumir con firmeza las decisiones que permitan cambiar la situación de seguridad que enfrenta el estado.

Luego de que Domínguez Nava asumiera el cargo ante el Congreso del Estado, la Legisladora señaló que, aunque representa una continuidad del proyecto de Morena, existe un voto de confianza para la nueva mandataria, siempre que actúe de manera independiente.

“Desde Movimiento Ciudadano nuestra solicitud también es que la nueva Gobernadora Graciela no se deje influenciar por el ex Gobernador Rubén Rocha, ni por su grupo político, sino que haga lo que tenga que hacer para regresar la paz, la seguridad a nuestro Estado”, expresó.

Consideró que la única forma de garantizar que Rocha Moya no intervenga en las decisiones del nuevo Gobierno es que la propia Gobernadora se mantenga firme y ejerza el cargo con independencia.

“Quien puede garantizarlo es solamente ella, al ponerse firme, al ponerse con su carácter bien plantado y, sobre todo, con las ganas de que esto cambie aquí en Sinaloa”, sostuvo.

La Diputada afirmó que Movimiento Ciudadano mantendrá una postura de oposición responsable y respaldará las acciones de la nueva administración que representen beneficios para las familias sinaloenses.

“Le dejamos abierto un voto de confianza, desde luego que sí, esperando que no se deje influenciar por nadie ni por ningún partido político, ni por ninguna persona, ni por ningún grupo político”, manifestó.

Sin embargo, cuestionó que la llegada de Domínguez Nava represente una continuidad del morenismo y responsabilizó a Morena de la situación de violencia y crisis económica que atraviesa Sinaloa.

“Es la continuidad del morenismo y pues, como ya nos hemos dado cuenta durante todos estos años que ha gobernado, Morena no ha dado buenos resultados. Morena nos ha llevado al caos”, afirmó.

La Legisladora señaló que la violencia ha provocado afectaciones no solo en materia de seguridad, sino también en el empleo, el comercio y la actividad económica, por lo que pidió que el nuevo gobierno priorice recuperar la tranquilidad y generar condiciones para el desarrollo de Sinaloa.