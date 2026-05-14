Movimiento Ciudadano propone garantizar internet a estudiantes sinaloenses con iniciativa Conecta Sinaloa

El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Sergio Esquer Peiro, y la Diputada local Elizabeth Montoya Ojeda, presentaron la iniciativa de reforma constitucional denominada Conecta Sinaloa, con la que buscan reconocer la conectividad digital como un derecho humano para estudiantes de nivel medio superior y superior en la entidad.

La propuesta contempla apoyos para acceso a internet de banda ancha, inteligencia artificial y tecnologías de la información, principalmente para jóvenes de escuelas públicas ubicadas en zonas rurales, campos pesqueros y colonias populares.

Durante la presentación, Esquer Peiro señaló que Sinaloa enfrenta una brecha digital que limita el desarrollo educativo de miles de estudiantes, especialmente en contextos donde la virtualidad se ha convertido en una necesidad por temas de seguridad, fenómenos climáticos y exigencias académicas.

“El futuro de Sinaloa no puede seguir esperando a que llegue la señal. Hoy el internet dejó de ser un lujo; es una herramienta de supervivencia académica”, expresó.

La iniciativa plantea una cobertura inicial para aproximadamente 50 mil estudiantes sinaloenses, mediante un apoyo anual de mil 200 pesos por alumno destinado al acceso a conectividad digital, con la intención de ampliar gradualmente el número de beneficiarios.

De acuerdo con Movimiento Ciudadano, el proyecto busca impulsar una agenda enfocada en reducir la desigualdad digital y ampliar las oportunidades educativas para las nuevas generaciones.

“Invertir en la conexión de nuestros jóvenes es la inversión más rentable que puede hacer Sinaloa. Esto es Conecta Sinaloa, una red que no solo conecta dispositivos, sino que conecta sueños con oportunidades”, asentó Esquer Peiro.