$!Movimiento Ciudadano se deslinda de Alcalde de Elota por respaldo a Rocha Moya tras acusaciones de EU

“Rechazamos categóricamente el respaldo público que el Alcalde de Elota, Richard Millán, brindó al Gobernador Rocha Moya”.

A través de un posicionamiento, la dirigencia estatal del partido aclaró que el respaldo de Millán fue una decisión personal, tomada “al margen de la organización”, y subrayó que no refleja la postura institucional.

En medio del respaldo público de alcaldes sinaloenses al Gobernador Rubén Rocha Moya tras acusaciones del Gobierno de Estados Unidos, el partido Movimiento Ciudadano en Sinaloa rechazó la postura del Alcalde de Elota, Richard Millán Vázquez, quien se sumó al frente de ediles en defensa del Mandatario.

Movimiento Ciudadano puntualizó que el Alcalde no es militante activo del partido, sino que fue postulado como candidato ciudadano.

En ese sentido, sostuvo que no participa en la vida interna ni en la toma de decisiones del movimiento.

“Richard Millán fue candidato ciudadano a quien se le abrieron las puertas, pero no es militante ni participa en la vida interna de nuestro Movimiento".

Además, el documento señala que sus declaraciones “no concuerdan ni representan” los principios del partido, marcando distancia frente al bloque de alcaldes que respaldaron a Rocha Moya tras los señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

"Sus declaraciones no concuerdan ni representan los principios de Movimiento Ciudadano".

Como consecuencia, la dirigencia adelantó que propondrá que una eventual candidatura de Millán no sea avalada por los órganos internos en futuros procesos electorales.

“La dirigencia, propondrá que su candidatura no se avalada por los órganos de dirección para los próximos procesos electorales”.

El documento fue firmado por el coordinador estatal del partido Sergio Esquer Peiro y la Secretaria de Acuerdos, Elizabeth Montoya Ojeda.