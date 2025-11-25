Movimiento de campesinos siguen en carreteras; así estarán hoy las casetas en Sinaloa

Después de reiniciar las protestas este lunes en diferentes partes del País, en Sinaloa, productores agrícolas mantienen los bloqueos en carreteras de paga de la entidad.

El líder de la organización Campesinos Unidos de Sinaloa, Baltazar Valdez Armentia, expuso que tras el inicio de las protestas esta semana, se ha mantenido flexibilidad para dar paso a los vehículos privados y de pasaje y siguen así.

Este martes, reveló, han sido convocados a una nueva reunión en la Secretaría de Gobernación por la tarde, en la que esperan que pudiera haber algunas noticias.

La Guardia Nacional división Carreteras informó sobre las condiciones de bloqueos que prevalecen en autopistas del centro y norte de Sinaloa.

La primera alerta ha sido sobre el cierre parcial en la caseta de cobro de El Pisal, en la salida norte de Culiacán.

“#TomePrecauciones en #Sinaloa continúa cierre parcial de circulación por presencia de personas, cerca de la caseta de cobro el Pisal en el km 023+500 de la autopista Licenciado Benito Juárez. Atienda indicación vial”, indicó.

Momentos después alerta sobre el bloqueo que se realiza sobre la caseta de cobro en Puente de Sinaloa, en Guasave.

“#TomePrecauciones en #Sinaloa continúa cierre total de circulación por presencia de personas, cerca de la caseta de cobro Puente de Sinaloa en el km 132+000 de la carretera Culiacán-Los Mochis, . Atienda indicación vial”, expuso.

Y posteriormente, emite la alerta vial sobre el cierre en la caseta de cobro de Costa Rica, en la salida hacia Mazatlán.

“#TomePrecauciones en #Sinaloa continúa cierre parcial de circulación por presencia de personas, cerca de la caseta de cobro Costa Rica en el km 178+800 de la carretera Mazatlán-Culiacán. Atienda indicación vial”, anotó.