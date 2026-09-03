$!Movimiento del Sombrero de Carlos Manzo llega a Sinaloa con farmacia gratuita

Carlos Manzo fue asesinado el 1 de noviembre de 2025, hecho que dio origen a este movimiento a nivel nacional.

Como parte de esta iniciativa, el movimiento puso en marcha una farmacia social ubicada sobre la avenida Álvaro Obregón, frente al Hospital Civil de Culiacán, donde se entregan medicamentos sin costo y se realizan chequeos de presión arterial y glucosa.

El Movimiento del Sombrero, surgido a nivel nacional tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, llegó a Sinaloa con un proyecto social que busca apoyar a la población con medicamentos y servicios de salud gratuitos.

Julio Heras, dirigente estatal y enlace con Michoacán, explicó que gran parte de los medicamentos que se entregan son donados por la propia ciudadanía, con el objetivo de apoyar a quienes más lo necesitan.

La farmacia inició operaciones este martes 1 de septiembre y, de acuerdo con el dirigente estatal, ha tenido una buena aceptación entre la población.

“La respuesta ha sido muy buena, porque se van unos y llegan otros, por teléfono tenemos muchos mensajes y es que la persona es una sola y es voluntario no está cobrando para que sepan, varios mensajes de qué si tenemos algún medicamento el número lo puse en redes sociales en Facebook para que la gente pregunte, porque si vas a una farmacia tradicional pueden tener tres o cuatro (unidades), y lo de nosotros es regalado, si un producto tenemos ese le damos, pero ojalá y tuviéramos todos” expresó.

Para recibir el medicamento, las personas únicamente deben acudir con su receta médica, la cual debe tener una antigüedad de entre uno y seis días. La única excepción son los medicamentos controlados.

Julio Heras invitó a quienes necesiten medicamentos a acercarse y llamó a la ciudadanía, empresas y sector privado a sumarse con donaciones.

“Los invito que vengan a checar, manden por WhatsApp la receta para que no vengan hasta acá, porque si están lejos, pues yo le digo para que no vengan dioquis, porque carecemos de algunos medicamentos, claro que sí, pero vamos empezando, también invitarlos a que tengan el hábito de no tirarlos, donar el medicamento, porque lo que a él no le puede servir, le puede servir a otra persona” destacó.

La farmacia brinda atención de lunes a viernes, de 9:00 de la mañana a 1:30 de la tarde.

Además, los martes, jueves y viernes, desde Catedral de Culiacán, se realizan gratuitamente chequeos de presión y glucosa.

Para consultar los medicamentos disponibles, la ciudadanía puede comunicarse al 66 74 75 68 11.