$!Mr. Iguana luchará en Culiacán, una década después de su última pelea en la ciudad que lo vio nacer

AJUSTE DE CUENTAS

El 5 de mayo Mr. Iguana no solo regresará a luchar en Culiacán sino que le tocará ajustar cuentas contra la Empresa de Matones donde pelean sus maestros Cachuy Rubio, Cíclope y Mario Mora.

“Como quien dice vuelvo a enfrentar las cuentas pendientes de hace mucho pero ahora vuelvo con AAA, con compañías de la AAA y vuelvo con muchas más experiencia ahora”, narró.

“Mucho más seguro, como ellos me enseñaron a luchar ellos ya saben de qué soy capaz pero lo que ellos no saben es todo lo que he crecido, no saben todo lo que ahora puedo hacer y pues para mí me da mucha melancolía y felicidad de que voy a luchar otra vez con ellos porque es volver a mis tiempos de antes y a la vez es como demostrárles cuánto he crecido y pues tal vez no les guste, tal vez sí pero a la gente le va a gustar más que es lo que va a salir ganando”, agregó.