$!Mucha humedad y sensaciones de hasta 46 grados este miércoles para Sinaloa, advierte especialista

Altos porcentajes de humedad y temperaturas por encima de los 40 grados se pronostican para la jornada de este miércoles en Sinaloa, de acuerdo con el especialista Juan Espinosa Luna.

El Geofísico compartió en sus redes sociales que la humedad a lo largo de la entidad permanecerá entre el 60 y 73 por ciento, lo cual impactará directamente en las sensaciones térmicas en los distintos municipios.

Los registros más altos, indicó, estarían en Choix y El Fuerte con hasta 46 grados, en Ahome alcanzarán los 45 grados; Juan José Ríos y Sinaloa de Leyva con 44 grados; en Guamúchil, Mocorito y Angostura con 42 grados de sensación; en la franja desde Guasave, Badiraguato, Navolato, Culiacán y hasta San Ignacio en 40 grados; en Eldorado, Elota, Cosalá, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa alcanzarían los 38 grados.

Conforme con el especialista, tanto las temperaturas como los niveles de humedad podrían representar un riesgo para la salud, con potencial de provocar golpes de calor.

“A todos los que trabajan bajo el sol o en exteriores, a cuidarse e hidratarse ya que personalmente veo condiciones meteorológicas de riesgo para la salud”, alertó en redes.