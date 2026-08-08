$!Muere Jesús Enrique ‘Chuquiqui’ Hernández Chávez, referente del priismo sinaloense

Jesús Enrique “Chuquiqui” Hernández Chávez, uno de los políticos sinaloenses con mayor trayectoria dentro del Partido Revolucionario Institucional, falleció sábado en Culiacán.
La muerte del ex Presidente Municipal de Culiacán y ex dirigente estatal del PRI marca el cierre de una larga carrera política que se extendió por varias décadas y que lo llevó a ocupar cargos en los ámbitos municipal, estatal y federal.
Hernández Chávez fue presidente municipal de Culiacán durante el periodo 2001-2004.
Fue presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, además de secretario general de la Federación de Organizaciones Populares en Sinaloa y delegado general del Comité Ejecutivo Nacional del partido en distintos estados del País.
Antes y después de ocupar responsabilidades partidistas, Hernández Chávez construyó una trayectoria como legislador al ser diputado federal por Sinaloa en la LI Legislatura del Congreso de la Unión y posteriormente diputado local en distintas legislaturas del Congreso estatal.
Uno de los cargos de mayor relevancia que desempeñó fue la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa, posición desde la que tuvo un papel central en la conducción política y en la construcción de acuerdos entre las distintas fuerzas representadas en el Legislativo.
Entre sus iniciativas se encuentra la creación del Premio al Mérito Juvenil, así como propuestas para fortalecer el Instituto de Investigaciones Parlamentarias y establecer mecanismos de servicio civil de carrera y modernización administrativa.
El “Chuquiqui” y el viejo priismo
Conocido durante décadas como “El Chuquiqui”, Hernández Chávez fue identificado como una de las figuras de mayor experiencia dentro del priismo sinaloense.
Aunque con el paso de los años se alejó de los principales cargos de elección popular, mantuvo presencia en la vida política del estado y continuó siendo una figura consultada por su experiencia dentro del partido y del Congreso.
En agosto de 2024 todavía participaba en reuniones de priistas de la llamada vieja guardia, donde hablaba sobre el rumbo que debía tomar el partido.
Su participación en esos encuentros mostró que, pese a estar alejado de los cargos públicos, conservaba influencia y reconocimiento entre sectores del priismo sinaloense.
Una trayectoria ligada al Derecho
El perfil profesional de Hernández Chávez estuvo vinculado al Derecho. Fue licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Sinaloa y realizó estudios de Notario Público.
También cursó un diplomado en Derecho Parlamentario en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Su trayectoria atravesó buena parte de la vida política de Sinaloa y dejó su nombre ligado a una de las etapas de mayor presencia del PRI en el estado.