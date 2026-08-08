$!Muere Jesús Enrique ‘Chuquiqui’ Hernández Chávez, referente del priismo sinaloense

Jesús Enrique “Chuquiqui” Hernández Chávez, uno de los políticos sinaloenses con mayor trayectoria dentro del Partido Revolucionario Institucional, falleció sábado en Culiacán.

La muerte del ex Presidente Municipal de Culiacán y ex dirigente estatal del PRI marca el cierre de una larga carrera política que se extendió por varias décadas y que lo llevó a ocupar cargos en los ámbitos municipal, estatal y federal.

Hernández Chávez fue presidente municipal de Culiacán durante el periodo 2001-2004.

Fue presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, además de secretario general de la Federación de Organizaciones Populares en Sinaloa y delegado general del Comité Ejecutivo Nacional del partido en distintos estados del País.

Antes y después de ocupar responsabilidades partidistas, Hernández Chávez construyó una trayectoria como legislador al ser diputado federal por Sinaloa en la LI Legislatura del Congreso de la Unión y posteriormente diputado local en distintas legislaturas del Congreso estatal.

Uno de los cargos de mayor relevancia que desempeñó fue la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa, posición desde la que tuvo un papel central en la conducción política y en la construcción de acuerdos entre las distintas fuerzas representadas en el Legislativo.

Entre sus iniciativas se encuentra la creación del Premio al Mérito Juvenil, así como propuestas para fortalecer el Instituto de Investigaciones Parlamentarias y establecer mecanismos de servicio civil de carrera y modernización administrativa.