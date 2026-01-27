Muere lobo marino capturado en playas de Topolobampo tras no resistir el traslado

Un lobo marino que fue rescatado en playas de Topolobampo, en el municipio de Ahome, murió luego de no resistir el traslado para recibir atención médica especializada, informó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

De acuerdo con la dependencia federal, el ejemplar había sido localizado desde días atrás con una malla alrededor del cuello, lo que le provocó una herida de consideración. Tras varios días de labores de seguimiento, el animal fue finalmente asegurado por personal de Profepa en Sinaloa, con apoyo del sector naval, la Secretaría de Marina, el síndico de Topolobampo y médicos veterinarios.

En el sitio se le retiró la malla, se le brindó atención médica de emergencia, se curó la herida y se logró estabilizarlo, aunque su estado de salud fue reportado como delicado. Posteriormente, se determinó su traslado a las instalaciones del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIDIIR) del Instituto Politécnico Nacional, en Guasave, para continuar con su tratamiento.

Sin embargo, durante el traslado el lobo marino sufrió un paro cardíaco. Pese a los intentos de reanimación realizados por el personal a cargo, el ejemplar no sobrevivió.

Profepa informó que se le practicará una necropsia para determinar con precisión las causas de su muerte y que, posteriormente, se procederá a su sepultura conforme a los protocolos establecidos.

La autoridad ambiental reiteró la importancia de reportar de manera oportuna la presencia de fauna silvestre en riesgo y evitar cualquier tipo de interacción que pueda agravar su estado de salud.