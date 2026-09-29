$!Muere Lorenzo Terán Olguín, periodista, editor e historiador sinaloense

El periodista, escritor, editor e historiador sinaloense Lorenzo Terán Olguín murió este martes 29 de septiembre, a los 86 años de edad.

Lorenzo Terán Olguín fue por años colaborador de Noroeste, a través de sus columnas de opinión.

Terán Olguín nació el 5 de septiembre de 1940 en el mineral de San Ignacio, Delegación de Copalquín, municipio de Tamazula, Durango.

A finales de 1956 llegó al ejido Corerepe, comunidad con la que mantuvo un vínculo durante toda su vida y cuya historia documentó posteriormente en el libro Corerepe, Ejido y Agrarismo en Sinaloa.

En 1960 conoció en Guasave a Gabriel Medina Martínez, fundador del periódico Vocero, quien fue su maestro en el periodismo. Desde entonces desarrolló una trayectoria vinculada al periodismo, la edición y la actividad universitaria.

Durante el movimiento estudiantil de 1970-1972 contra la imposición del rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa Gonzalo Armienta Calderón, se desempeñó como reportero de Vocero y corresponsal de la agencia informativa Signo en Culiacán.

Después de la renuncia de Armienta Calderón y la llegada de Marco César García Salcido a la Rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Terán Olguín se incorporó a la institución como director de la Editorial Universitaria.