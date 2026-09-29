$!Muere Lorenzo Terán Olguín, periodista, editor e historiador sinaloense

El periodista, escritor, editor e historiador sinaloense Lorenzo Terán Olguín murió este martes 29 de septiembre, a los 86 años de edad.
Lorenzo Terán Olguín fue por años colaborador de Noroeste, a través de sus columnas de opinión.
Terán Olguín nació el 5 de septiembre de 1940 en el mineral de San Ignacio, Delegación de Copalquín, municipio de Tamazula, Durango.
A finales de 1956 llegó al ejido Corerepe, comunidad con la que mantuvo un vínculo durante toda su vida y cuya historia documentó posteriormente en el libro Corerepe, Ejido y Agrarismo en Sinaloa.
En 1960 conoció en Guasave a Gabriel Medina Martínez, fundador del periódico Vocero, quien fue su maestro en el periodismo. Desde entonces desarrolló una trayectoria vinculada al periodismo, la edición y la actividad universitaria.
Durante el movimiento estudiantil de 1970-1972 contra la imposición del rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa Gonzalo Armienta Calderón, se desempeñó como reportero de Vocero y corresponsal de la agencia informativa Signo en Culiacán.
Después de la renuncia de Armienta Calderón y la llegada de Marco César García Salcido a la Rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Terán Olguín se incorporó a la institución como director de la Editorial Universitaria.
Posteriormente se trasladó a Puebla, donde fue director de la Editorial de la Universidad Autónoma de Puebla durante los rectorados de Sergio Flores Suárez y Luis Rivera Terrazas.
A lo largo de su trayectoria editorial tuvo contacto y colaboró con diversos académicos e intelectuales. También continuó ejerciendo el periodismo y fue colaborador del diario La Opinión de Puebla.
A finales de la década de 1980 publicó en El Sol de Sinaloa la columna Palabras al Sol, en la que abordaba con sentido crítico los errores y dislates publicados en la prensa.
En 1978 instaló de manera independiente una imprenta que funcionó principalmente como proyecto editorial. La crisis económica de 1994 provocó el cierre de ese proyecto.
Terán Olguín trabajó durante 35 años en la Universidad Autónoma de Sinaloa y también participó en proyectos de recuperación y difusión de obras históricas.
Uno de sus principales trabajos fue Corerepe, Ejido y Agrarismo en Sinaloa, crónica dedicada a la historia del ejido al que llegó siendo adolescente. El libro fue presentado el 6 de agosto de 2006 en el Salón de Actos de Corerepe.
En los últimos años continuó vinculado al periodismo sinaloense y escribía una columna semanal para Noroeste.
El Centro Comunitario de Corerepe había anunciado un homenaje para Terán Olguín el próximo 24 de octubre, durante los festejos del XVIII Festival del Rock Corerepe 2026, para reconocer su trayectoria como escritor, periodista e historiador y su aportación a la memoria de la comunidad.
Su hijo Emiliano informó este martes sobre el fallecimiento y señaló que posteriormente se darán a conocer los detalles del velorio.
“Lorenzo Terán Olguín, mi padre, ha quedado en la batalla de la vida, no sin pelear con el vigor y la energía que lo caracterizó toda su vida”, escribió.
Terán Olguín deja una trayectoria de décadas dedicada al periodismo, la edición, la universidad y la documentación de la historia sinaloense.