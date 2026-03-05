Muere mujer de 34 años por sarampión en Escuinapa; padecía diabetes y estaba hospitalizada

Una mujer de 34 años, originaria de Nayarit, falleció en Escuinapa tras presentar complicaciones asociadas al sarampión, confirmó la Secretaría de Salud de Sinaloa a Noroeste.

De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia estatal, la paciente se encontraba hospitalizada al momento de su fallecimiento y presentaba diabetes como enfermedad preexistente, lo que pudo agravar su condición de salud frente al contagio del virus.

La mujer trabajaba en la comunidad de Isla del Bosque.

“Se contagia porque el hijo de un año tenía sarampión, ella tenía una enfermedad descompensada de diabetes, llega al hospital por diabetes y desarrolla sarampión. No está vacunada y pues fallece. Actualmente no tenemos pacientes hospitalizados, tenemos mucha vacuna disponible y el llamado es que la comunidad se vacune”, señaló el Secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo.

“Ella entró por otra enfermedad, entró por diabetes mellitus descompensada y durante su estancia presentó problemas de complicaciones. Se agregó el sarampión y eso complicó con problemas respiratorios, y problemas neurológicos, y problemas de otro tipo”.

El Secretario apuntó que actualmente se registran en el Estado 192 casos de sarampión, ninguno de ellos hospitalizado.

El caso se registra en medio del brote de sarampión que autoridades sanitarias han identificado en el sur de Sinaloa, particularmente en municipios como Escuinapa y Mazatlán, donde en semanas recientes se han reportado diversos contagios.

Ante esta situación, la Secretaría de Salud ha implementado acciones de vigilancia epidemiológica y campañas de vacunación para contener la propagación de la enfermedad, además de realizar seguimiento a los contactos cercanos de los casos confirmados.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite principalmente por vía aérea.

Entre sus síntomas más comunes se encuentran fiebre, tos, secreción nasal, irritación ocular y la aparición de erupciones en la piel.

En algunos casos puede provocar complicaciones graves, sobre todo en personas con enfermedades crónicas o con esquemas de vacunación incompletos.