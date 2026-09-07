Muerte de bebé tras ataque armado en Culiacán no modifica estrategia de seguridad, dice Secretario

La muerte de un bebé durante una agresión armada contra un domicilio en Culiacán no modificará la estrategia de seguridad que mantiene el Gobierno de Sinaloa, afirmó el Secretario de Seguridad Pública estatal, Sinuhé Téllez López.

Cuestionado sobre si este hecho pone en duda la estrategia de seguridad, reconoció el impacto que generan los homicidios, particularmente cuando las víctimas son menores de edad, pero sostuvo que las acciones de seguridad continuarán bajo la misma estrategia.

“Sabemos que cada delito, cada homicidio, la verdad nos pega, nos impacta, y más cuando se trata de un menor”, expresó.

“Vamos avanzando con la estrategia. La estrategia no se mueve”, agregó.

Explicó que la corporación recibió inicialmente, a través del C4, un reporte sobre disparos de arma de fuego en un domicilio, por lo que se alertó a las distintas corporaciones y los elementos más cercanos acudieron al sitio.

“Nos dijeron que hubo una agresión a un domicilio, se escuchaban impactos de arma de fuego. Nosotros lo subimos a todas las corporaciones”, explicó.

Téllez López señaló que los agentes estatales acudieron como primeros respondientes, pero en ese momento no tenían conocimiento de quiénes eran las personas heridas ni de que entre las víctimas se encontraba un bebé.

“No teníamos conocimiento de quiénes eran los heridos, que había un bebé precisamente ahí”, dijo.

Aclaró además que no se trató de una agresión contra elementos de seguridad.

“No hubo ninguna agresión, nada más nos reportaron que se escucharon disparos de arma de fuego”, sostuvo.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía General del Estado, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública ofreció colaborar con los elementos de prueba que sean requeridos, entre ellos posibles grabaciones de las cámaras de videovigilancia.

El Secretario destacó que agosto registró el menor número de homicidios en Culiacán desde el inicio del conflicto de seguridad, con aproximadamente 46 asesinatos durante ese mes.

No obstante, reconoció que parte de los efectivos fueron trasladados al sur del estado, particularmente a Mazatlán, debido al incremento de homicidios registrado en esa zona durante agosto.