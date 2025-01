Muerte de dos menores en Culiacán abre crítica a falta de estrategias de seguridad en escuelas de Sinaloa

Las escuelas en Sinaloa están desprotegidas ante la crisis de violencia, no hay proyecto de seguridad que resguarden los planteles educativos y que garantice la estancia de madres, padres, maestros y alumnos, criticó José Ángel Beltrán Rentería, profesor de Media Superior en el estado.

Los comentarios fueron vertidos en la marcha por la muerte de Gael Antonio, de 12 años de edad, y Alexander, de 9 años, junto a su padre Antonio, de 40 tras un ataque armado la madrugada del sábado 18 de enero en el fraccionamiento Los Ángeles en Culiacán.

Gael cursaba su primer año en la Secundaria Jesusita Neda y Alexander cuarto de grado en la Primaria Sócrates, en la ciudad.

La movilización convocó al sector educativo y a cientos de familias en Culiacán durante la mañana de este jueves 23 de enero.

El profesor Beltrán Rentería aseguró que los operativos de proximidad implementados no se realizan como presume el Gobierno del Estado y en cambio pidió que se desplegaran elementos de seguridad en el sector sureste, por ser considerada una zona conflictiva.

“No hay ningún proyecto, ningún proyecto de seguridad para que resguarden los planteles en Sinaloa y tampoco hay ningún programa que nos garantice a los padres de familia, a los alumnos y a los maestros nuestra estancia en horarios de clases, no tenemos seguridad en nuestras escuelas porque no han tomado en cuenta eso”, expresó.

“Vino (Omar García) Harfuch y no dijo nada, dijo que había instaurado estrategias de seguridad pero no para los niños, no para los jóvenes, no para los maestros, es necesario que ya se tomen cartas en el asunto. Necesitamos elementos afuera de las escuelas, de todos los niveles en Sinaloa. El 21 de marzo que es un sector rojo, en Las Coloradas, en La Esperanza, en La Amistad, en todo el sureste, en sí todo lo que es el municipio de Culiacán. Estamos desprotegidos y a la margen de la violencia, no es justo”, apuntó.

Solicitaron que los rondines se hagan bajo horarios y que configuren una bitácora para cubrir a todos los planteles educativos del sector.

“No tienen una bitácora ni nada, no hay nada, están haciendo puras tonterías, eso de los vidrios es una respuesta tan tonta cuando tenemos necesidades más apremiantes como una bitácora en cada una de las escuelas donde pasen los elementos y firmen que pasaron por ahí que están dando rondines”, criticó.