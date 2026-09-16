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Muerte de jirafa en Zoológico de Culiacán fue accidente, no negligencia: Alcaldesa

Ana Miriam Ramos Villarreal dijo que Profepa estuvo presente en la necropsia de Yuli y que murió por una lesión tras una caída
Daniela Flores |
16/09/2026 13:35
16/09/2026 13:35

La muerte de Yuli, la jirafa del Zoológico de Culiacán, fue consecuencia de una caída y no de una negligencia, aseguró la Alcaldesa Ana Miriam Ramos Villarreal.

Señaló que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente estuvo presente durante la necropsia y que la dependencia determinó que el animal sufrió una lesión por la caída.

Indicó que Yuli murió el 7 de septiembre tras haber sufrido una caída durante las lluvias y después de haber recibido atención veterinaria durante varios días.

“Fue realmente un accidente, fue una caída que tuvo el animal, los veterinarios del Zoológico estuvieron atendiéndolo y Profepa estuvo acompañando”, señaló.

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“Entendemos que de acuerdo a lo que Profepa comentó, porque Profepa estuvo presente para hacer la necropsia de la especie, nos indicaban que fue una muerte natural debido a una lesión que sufrió el animal, pues es por eso que llevó a esto”.

La Alcaldesa también dijo que se analizará la posibilidad de conseguir otra jirafa mediante algún préstamo o intercambio con otros zoológicos.

“Hay que revisarlo, siempre se ha tenido acercamiento con otros zoológicos en otros estados. Recordemos que hay una dinámica también en la que los zoológicos prestan ejemplares, entonces habría que revisarse ese tema”.



El caso de Yuli ocurre después de que el Zoológico también enfrentara cuestionamientos por la muerte de otra jirafa, ocurrida antes de que se informara públicamente.

Ese ejemplar murió el 15 de septiembre de 2024, antes de que José María Casanova asumiera la dirección del Zoológico, pero su ausencia fue detectada posteriormente durante la revisión del inventario de animales en 2024.

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