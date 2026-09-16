$!Muerte de jirafa en Zoológico de Culiacán fue accidente, no negligencia: Alcaldesa

La muerte de Yuli, la jirafa del Zoológico de Culiacán, fue consecuencia de una caída y no de una negligencia, aseguró la Alcaldesa Ana Miriam Ramos Villarreal.

Señaló que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente estuvo presente durante la necropsia y que la dependencia determinó que el animal sufrió una lesión por la caída.

Indicó que Yuli murió el 7 de septiembre tras haber sufrido una caída durante las lluvias y después de haber recibido atención veterinaria durante varios días.

“Fue realmente un accidente, fue una caída que tuvo el animal, los veterinarios del Zoológico estuvieron atendiéndolo y Profepa estuvo acompañando”, señaló.