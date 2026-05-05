Muerte de mujer en casino de Culiacán fue por ‘intoxicación’, dice Fiscal

CULIACÁN. _ La Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, afirmó que la mujer que murió este lunes tras el incendio de un casino en Culiacán fue por “intoxicación de monóxido de carbono”.

Durante el evento de conmemoración del 165 aniversario de la Batalla de Puebla, a la funcionaria se le cuestionó por qué este deceso no había sido incluido en su informe diario.

La fiscal explicó que ese reporte únicamente contempla homicidios dolosos, robo de vehículos y privaciones ilegales de la libertad.