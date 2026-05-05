Muerte de mujer en casino de Culiacán fue por ‘intoxicación’, dice Fiscal

CULIACÁN. _ La Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, afirmó que la mujer que murió este lunes tras el incendio de un casino en Culiacán fue por “intoxicación de monóxido de carbono”.
Durante el evento de conmemoración del 165 aniversario de la Batalla de Puebla, a la funcionaria se le cuestionó por qué este deceso no había sido incluido en su informe diario.
La fiscal explicó que ese reporte únicamente contempla homicidios dolosos, robo de vehículos y privaciones ilegales de la libertad.
“Lamentablemente falleció una persona, una mujer, por intoxicación de monóxido de carbono”.
“En el recuento diario se les informa a los homicidios dolosos, los robos de vehículos y las privaciones ilegales de la libertad”, señaló.
Respecto al incendio, indicó que aún no se determina la causa.
Precisó que personal pericial trabaja en el lugar para establecer qué originó el siniestro, pues se hablaba de que había sido provocado con explosivos.
“Ahorita se están haciendo las periciales, está el personal pericial ahí en el lugar para ya determinar la causa, lo que ocasionó, derivó este incendio del casino”, dijo.
También indicó que no existe una denuncia formal por el ataque previo a balazos contra el mismo casino.
“Denuncia formalizada, no.
Nosotros atendemos el hecho a través del reporte que recibimos. En este caso, hasta el día de ayer habían sido solamente de daños materiales, pero ayer desafortunadamente sí, perdió la vida una persona”.