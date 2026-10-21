Muerte del hipopótamo Motomoto fue por causas naturales y no por negligencia en Zoológico de Culiacán: Alcaldesa

La muerte de Motomoto, hipopótamo de 3 años de edad, en el Zoológico de Culiacán fue por causas naturales y no por negligencia, aseguró la Presidenta Municipal Ana Miriam Ramos Villarreal,

Indicó que el director del Zoológico, Lucio Ricardo Ibáñez Garduño, dio a conocer las condiciones en que se encontró al ejemplar al momento de fallecer y señaló que se harían las autopsias correspondientes.

“El doctor Lucio... pues que este ejemplar por cuestiones o causas naturales es que se dan cuenta que fallece, estuvo acompañándolos a ellos para hacer las autopsias o las necropsias correspondientes, lo que pues es que es Profepa”.

“Desconozco si es por algún tema, no sé, del corazón o algún tema, no es por algún tema que haya sido, no sé, qué”.

-¿Negligencia?

“No, no, no, es un tema al final de cuenta natural, ¿no? El ejemplar estaba dentro de la pila cuando se dieron cuenta, quisieron retirarlos para llevarlos... Es el macho. Es el macho, contaba con tres años de edad”, respondió.

Motomoto fue adquirido a finales de junio del 2025 por el Alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, junto con un ejemplar hembra que fue llamada Gloria, por un monto de 160 mil pesos.

De acuerdo a Gámez Mendívil la adquisición de estos nuevos ejemplares formaba parte de un nuevo ciclo para el zoológico, en medio de la muerte de la jirafa que murió en septiembre de 2024 y no fue informado públicamente por la dependencia.

En ese momento, el anterior director del Zoológico de Culiacán, José María Casanova Rodríguez, informó que debía ser el anterior director quien informara sobre lo ocurrido ya que aún no concluía el proceso de entrega-recepción.

Asimismo, el pasado 7 de septiembre se informó sobre la muerte de la única jirafa que quedaba en el recinto llamada Yuli, quien falleció tras haber sufrido una caída durante las lluvias y después de haber recibido atención veterinaria durante varios días.