Manifestó no estar de acuerdo con algunos de los elementos expuestos en la solicitud, por no considerarlos como causal de expulsión, además de analizar si no se trata de un tema personal.

“No puedo compartir, y no puedo ser medias tintas, lo dije con claridad y lo reitero, no estuve de acuerdo con decisiones que se tomaron, no estuve de acuerdo en las formas, no estuve de acuerdo”, expresó el Diputado local en una sesión extraordinaria del Congreso del Estado de Sinaloa.

“(Motivos) tendríamos que revisar si es una delimitación que se va a tomar con todos los priístas o nada más con nosotros tres, y por su puesto tres porque tengo la conciencia tranquila, sé el trabajo que he venido haciendo, y sé cómo me he comportado”, dijo.

“Estamos haciendo un análisis serio, un análisis cuidadoso de los elementos que vienen en el documento pero sobre todo de nuestro ánimo de seguir construyendo para que a Sinaloa le vaya bien”.

Consideró que la decisión va más encaminada a una cuestión política por su cercanía con el ex Gobernador Quirino Ordaz Coppel, a lo que respondió que el ahora Embajador no tiene injerencia en sus actividades, ni en las de sus compañeras.

“Está en una responsabilidad que le confiere que no es el partido, él (Quirino Ordaz Coppel) ni siquiera forma parte del partido y lo digo con claridad, las determinaciones que a título personal he tomado, mis compañeras me lo han externado igual, las decisiones, el trabajo que hemos hecho en Sinaloa como diputados, no tiene nada que ver con ningún injerencia del hoy Embajador”.

“Parecería como injusto que los quirinistas seamos nada más nosotros, cuando a lo mejor dentro del partido hay muchos otros que participaron en el gabinete inclusive, muy cerca del Embajador”.

Por otro lado, cuestionó a la dirigencia del partido tricolor por los motivos que llevaron a empezar el proceso de expulsión.

“Si un punto de vista diferente con una dirigencia es una causante de expulsión, pues es un PRI diferente al PRI en el que yo crecí, es un PRI diferente al PRI que yo vi, es un PRI diferente al que tiene que ver con la democracia y la justicia social, que son los principales pilares del mismo”, expresó.

“La idea de un PRI de decir ‘como no piensas como yo, como no acompañas lo que digo, a la mejor, es mejor que no estés’... Ninguna dirigencia me va a quitar a mí el ánimo de construir por Sinaloa y seguir haciendo política”, dijo.