Muestran historia del campus Sinaloa del Tec de Monterrey en la FIL Culiacán 2025

CULIACÁN._ La creación del libro “40 años de vida del campus Sinaloa”, impulsada por el interés de la asociación Exatec Sinaloa, se materializó con el trabajo de documentación de Jaime Félix Pico, que fue presentado este jueves en la Feria Internacional del Libro Culiacán 2025.

Este proyecto se llevó a cabo con motivo de la coincidencia del aniversario 80 de todo el sistema Tecnológico de Monterrey en México.

La coautora, Claudia Singh, quien asumió la presidencia de la asociación Exatec a finales de 2022, explicó que la mesa directiva se planteó como meta lograr una vinculación, sentido de pertenencia y orgullo de pertenecer a la comunidad estudiantil.

Durante la conferencia, presentada por la propia Claudia Singh y la editora de la obra, Maritza López, hablaron de la propuesta concreta de crear una memoria escrita y fotográfica surgió de la voz del Exatec y del cronista Félix Pico, a propósito de una necesidad por la historia.

“De pronto por ahí a don Jaime oigo que dice: vamos haciendo la memoria escrita y fotográfica en nuestro campus, nunca se ha hecho”, compartió Singh.

Inicialmente tenían el problema del financiamiento, por lo que el proyecto se pensó de forma modesta como un folleto o una revista de entre 36 y 40 páginas al que tenían planeado llamar “Apuntes para la memoria.

“Ya teníamos algo así pero en chiquito, porque como en todo, el reto principal y el problema era el dinero”, señaló.

El libro trata de la crónica historiográfica sobre la presencia en Sinaloa del Tecnológico de Monterrey desde sus inicios en Culiacán y Mazatlán en el año de 1983, la cual enfatiza la trascendencia social y educativa de la voluntad de quienes fueron sus fundadores.

Finalmente, en la conferencia explicaron que la asociación Exatec decidió que el libro sería el vínculo para apoyar una causa social con la beca Líderes del Mañana, que cubre el 100 por ciento de la matrícula del estudiante, lo que hace que, al comprar el libro, ayudaría a los jóvenes.