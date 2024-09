Por presunta negligencia al no otorgarle refugio digno y trabajo formal, Abigail Astorga acusa a la Secretaría de las Mujeres.

Desde hace más de 20 días, Abigail Astorga acudió al Centro Regional de Justicia para las Mujeres, en Ahome a solicitar refugio temporal por una denuncia de pensión en contra del papá de su hijo adolescente.

Señala que en el centro le pidieron que renunciara a su trabajo en Los Mochis y la trasladaron a un refugio a Culiacán junto con su hijo.

Sin embargo, al llegar se dio cuenta de que el refugio “Buen Amparo”, a donde la enviaron, es un sitio en el que ingresan a personas con problemas de adicciones y no está habilitado para familias.

”(Fui al centro para) un apoyo pero para casa, o sea, de un refugio y me mandan a un refugio que supuestamente era familiar y no lo es, o sea, es un refugio donde la municipal agarra las personas que fueron drogadictas, alcohólicas, las meten ahí, no es para un menor”, expresó.

Además, señaló que, hace aproximadamente dos semanas en las oficinas de Semujeres en Culiacán la regresaron a Los Mochis ya que allá le darían solución pero hasta ahora no ha pasado nada, por esa razón acudió este lunes a las oficinas en Culiacán, a las cuales no le permitieron el acceso.

“Yo vengo con mi hijo, mi hijo es menor de edad y creo que aquí están los derechos de mi hijo porque al renunciar a mi trabajo no tengo el sostenimiento económico para pagarle la escuela a mi hijo, la educación, estoy ahorita pidiendo prestado y no se me hace justo, yo lo que estoy pidiendo es que se arregle está negligencia, como negligencia que fue de ellos y no quieren dar el apoyo.”

Explicó que la única explicación que le han dado es que, debe esperar de 10 a 20 días para encontrarle un perfil en la bolsa de trabajo ya que al tener 47 años es difícil.

”Me mandaron a la bolsa de trabajo de ellos, fui y ahí me dicen ‘señora, tiene que esperarse, 10, 15 o 20 días porque necesitamos su perfil, es su edad, yo tengo 47 años no es tan fácil y tienen que buscar mi perfil en algún trabajo”.

Indicó que por la situación acudió a las oficinas de la Fiscalía General del Estado en Los Mochis, pero le comentaron que dado que la secretaría se encuentran en Culiacán sería en la ciudad donde debía llegar a un acuerdo reparatorio.

”Fui a la Fiscalía de la ciudad de Los Mochis y en Los Mochis me dijeron que como las oficinas del corporativo están acá en Culiacán yo tenía que poner, si no llegaba a un acuerdo con ellos, una denuncia por negligencia por derechos de mi hijo.”

De no ser atendida, mencionó, regresará a Los Mochis con su hijo y posiblemente pida asilo a sus amistades, ya que, al llegar el día de ayer a Culiacán tuvieron que dormir en la Central de Autobuses.