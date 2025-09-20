Mujer detenida en el Hospital General de Culiacán denuncia delito ‘sembrado’; permanecerá en prisión

CULIACÁN._ La mujer vestida de enfermera que fue detenida por elementos de la Guardia Nacional en el Hospital General de Culiacán, tras presuntamente intentar atentar contra la vida de un paciente, denunció en audiencia de este sábado un intento de delito inventado en su contra. Sandra, la mujer arrestada y señalada por las autoridades como responsable del hecho, declaró ser médica general por la Universidad Autónoma de Sinaloa, y que su relación con el Hospital General remonta a que ahí desarrolló su residencia pregrado, por lo que personal adscrito a este inmueble la conocen. Sin embargo, de acuerdo con la administración del recinto, actualmente no tiene un compromiso laboral ni académico con el inmueble. A partir de eso, defendió que tiene intenciones de especializarse en cirugías, por lo que el 17 de septiembre pasado acudió entre 10:00 y 11:00 de la mañana para auxiliar a médicos y enfermeras con el tratamiento de pacientes que estaban próximos a ser intervenidos o que ya habían sido intervenidos. Aseguró que incluso los guardias del hospital la conocen, por eso es que pudo entrar por la puerta de personal y, por encargo de un médico, levantó las historias clínicas de pacientes heridos de bala. Entonces llegó con el paciente Leonel, quien estaba internado y en calidad de detenido por portación de arma de fuego. Levantó su historia clínica y notó que se le había terminado la solución en la bomba de infusión continua que tenía, por lo que avisó a una enfermera llamada Carolina.

La enfermera cambió la solución y, según declaró Sandra, le entregó tres jeringas las cuales contenían suero, ketorolaco y antibiótico. Carolina le pidió a Sandra que monitoreara al paciente y fue entonces cuando le aplicó suero a través del catéter que tenía Leonel. Sandra relató que el interno aquejó dolor y la vista nublada, por lo que fue con Carolina y esta le respondió que luego checaría, pero que ella ya podía irse. Ella metió las jeringas en una de las bolsas de la bata y se retiró. Contó que al tratar de salir del hospital, la interceptaron elementos de la Guardia Nacional, quienes dijeron que “no dejen que nadie grabe”, le quitaron una tabla con anotaciones de las historias clínicas de los pacientes y las jeringas.