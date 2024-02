CULIACÁN._ El primero de agosto del 2003, Bertha Alicia Valenzuela Aispuro sufrió un accidente de trabajo, ella era encargada de cocina en Casa Ley, que al levantar una olla de aproximadamente 30 litros le ocasionó un ‘chasquido’ y dolor en la parte baja de la cintura.

“Empezó con un accidente de trabajo, en donde me tronó la columna y yo me quedé así agachada, pero a como pude me enderecé”, explicó Bertha Alicia.

Contó que el dolor era tan intenso que fue al Instituto Mexicano del Seguro Social de la ciudad para que la atendieran, además de que le hicieron varios estudios para determinar qué era lo que tenía, para proceder a tratamiento.

El último estudio que le hicieron, fue un hidromielografía el 23 de septiembre del mismo año, que consiste en una prueba de diagnóstico por imagen utilizada para detectar problemas en el conducto raquídeo. El último es por donde pasa la médula espinal, las raíces nerviosas y el espacio subaracnoideo, que es una zona llena de líquido entre la médula espinal y la membrana que la cubre.

Bertha Alicia comentó que después que le realizaran dicho estudio, ya no pudo moverse correctamente, porque le habían dañado el nervio ciático, el que se encarga tanto del movimiento como de la sensibilidad en las piernas.

“Me llevaron a urgencias y entré caminando, me sacaron radiografías, tomografías y estando ahí me hicieron un estudio llamado hidromielografía y me dañaron el nervio ciático”, declaró.