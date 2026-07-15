$!Mujeres emprendedoras de la sindicatura Villa Adolfo López Mateos reciben apoyos del Gobierno de Culiacán

CULIACÁN._ Como parte del programa Mujeres Emprendedoras por el Bienestar, el Gobierno de Culiacán entregó al grupo 4x4 Tamarindo, de la Sindicatura Villa Adolfo López Mateos apoyos por 169 mil pesos. El acto fue encabezado por la Alcaldesa Ana Miriam Ramos Villarreal, destacando que el programa tiene como objetivo fortalecer los proyectos productivos encabezados por mujeres. En un comunicado se informó que el grupo, integrado por 10 mujeres de la sindicatura Villa Adolfo López Mateos, se desempeña en los giros de abarrotes, venta de comida y snacks.

El apoyo, explicaron, será destinado a fortalecer sus negocios y continuar impulsando la economía de sus familias. Durante el evento, la Alcaldesa reconoció el esfuerzo y la dedicación de las beneficiarias, al destacar que el emprendimiento femenino es un pilar para el desarrollo de las comunidades. “A este grupo de beneficiarias le tenemos un aprecio especial porque ha cumplido 11 ciclos; es uno de los grupos más longevos”, destacó.

Ramos Villarreal precisó que, en las sindicaturas del municipio, el programa Mujeres Emprendedoras por el Bienestar ha beneficiado a 190 mujeres. La señora María Magdalena Quirós destacó el impulso que ha recibido gracias al programa a lo largo de 11 ciclos de financiamiento. “Agradecerle a la Presidenta todo el apoyo brindado; qué bueno que se interese en conocer cómo hicimos uso del dinero”, afirmó.

En el marco de esta visita, la Alcaldesa también atendió de manera directa diversas gestiones y solicitudes planteadas por habitantes de la localidad, reafirmando su compromiso de mantener un Gobierno cercano y atento a las necesidades de la ciudadanía. En cuatro años, desde el año 2022 al 2026, dicho esquema de financiamiento ha dispersado una bolsa de 148 millones de pesos, representando una inversión del Ayuntamiento de Culiacán por 15 millones de pesos con un impacto directo en 7 mil 186 mujeres, reflejando el compromiso de la actual administración con todos los sectores económicos.