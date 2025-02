$!Mujeres en la ciencia: Dos generaciones que aspiran a mejorar la vida de las demás personas

Para Jacibe, la ciencia es algo fundamental para la vida, “está en todos lados”, expresa. Igual se puede encontrar en la comida como en los teléfonos celulares: “todos hacemos ciencia y no nos damos cuenta”.

“Quería que mi primo probara la nieve de chocolate, entonces me puse a investigar y tenía que usar ingredientes especiales. Pregunté si podía ser mi proyecto y sí me dejaron”, cuenta, mientras asegura que una de las cosas que más le gusta hacer es cocinar postres junto con sus amigas.

No fue sino hasta el quinto año cuando una maestra le propuso acudir al Programa Talentos del Centro de Ciencias, que trata del desarrollo de habilidades para motivar a niñas y niños a convertirse en científicas y que a la fecha el 51 por ciento de participantes son mujeres.

Jacibe Jisel Niebla Verdugo encontró en el libro de Ciencias de la primaria una inspiración. Había experimentos que le llamaban la atención y quería hacerlos, pero no le era tan sencillo.

“Para mí la ciencia es todo lo experimental, porque se utiliza también la estrategia, pero sobre todo lo experimental. El hecho de mezclar sustancias, de hacer cosas con las manos me llena”, cuenta esta niña de 13 años.



Luchar contra las barreras

El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia fue establecido el 11 de febrero por la Asamblea General de Naciones Unidas con el objetivo de promover su acceso y la participación plena e igualitaria en la ciencia.

Sinaloa ha avanzado en este objetivo. Hoy hay 51 por ciento más científicas incorporadas al Sistema Sinaloense de Investigadores, Investigadoras, Tecnólogas y Tecnólogos, conocido como SSIT.

El padrón actual 2024-2026 suma 684 mujeres de diversas áreas del conocimiento, como, entre otras, Ingenierías; Biotecnología y Ciencias Agronómicas; Medicina y Ciencias de la Salud, así como Fisicomatemáticas y Ciencias de la Tierra. En el periodo 2022-2024 fueron 452 mujeres.

Incluso, el 50.44 por ciento de la proporción del SSIT es de científicas y tecnólogas.

Jacibe y la Doctora Nayeli son dos mujeres científicas sinaloenses, quienes trabajan por encontrar mejores formas de vivir para las demás personas y que avanzan en la reducción de las brechas de género.

La mujer científica, dice la Doctora Nayeli, tiene mayor participación en los temas de cuidado que el hombre. Es decir, que está a cargo de su trabajo, pero también de casa y de las hijas e hijos.

“Hablaba a las escuelas y les decía que no llevaría a mis hijas a clases, que se iban conmigo a hacer trabajo de campo, porque no podía dejarlas, no tenía con quién dejarlas”, recuerda.

El reto se vuelve doble para las mujeres, pero también sucede con la satisfacción de poder investigar, cuidar y llevar a cabo proyectos científicos.