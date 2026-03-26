$!Mujeres enfrentan sobrecarga emocional y limitaciones ante violencia en Sinaloa, advierten

CULIACÁN._ En medio de la violencia que atraviesa Sinaloa, mujeres enfrentan una sobrecarga emocional derivada no solo de su propia condición como ciudadanas, sino también de los roles de cuidado y contención que desempeñan en sus entornos familiares, educativos y laborales, coincidieron especialistas durante el conversatorio “Las mujeres frente a la violencia en Sinaloa”.
Durante su participación, Alma Corina Borjas, líder de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno Campus Sinaloa, expuso que las mujeres deben gestionar simultáneamente su propio miedo y el de quienes dependen de ellas.
“Uno tiene que gestionar su propio miedo que tiene, pero además ser fuerte para decirle a los alumnos ‘tenemos que esperar, no se preocupen’, aun sin tener certeza de lo que va a pasar”, expresó.
Borjas señaló que esta carga se presenta en un contexto que describió como una transición de la pandemia hacia una etapa marcada por la violencia, con impactos en la salud mental.
“Estamos empezando a ver cifras de aumentos de problemas de salud mental, y el grupo que mayormente ha tenido incidencia son las mujeres”, indicó.
En el ámbito educativo, explicó que la incertidumbre también alcanza a estudiantes, quienes cuestionan constantemente la continuidad de sus actividades.
“Había esa duda de ‘maestra, ¿se va a acabar? ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a volver a clases?’”, relató.
Borjas advirtió además que la violencia ha comenzado a incidir en el desarrollo de niñas, adolescentes y jóvenes, quienes enfrentan restricciones en su movilidad y autonomía.
“Implica también una limitación al proceso de autodeterminación y de desarrollo de la personalidad de las niñas y adolescentes”, señaló.
En ese sentido, expuso que algunas familias han optado por enviar a sus hijas a estudiar fuera del estado ante la falta de condiciones de seguridad.
Por su parte, la periodista y analista política, Carolina Hernández Solís, señaló que el contexto de violencia también está influyendo en la toma de decisiones de las juventudes.
“Que tus decisiones vocacionales estén moldeadas por el miedo, me parece muy devastador”, expresó.
En muchos casos, indicó, las y los jóvenes eligen su futuro no por vocación, sino por las condiciones de inseguridad.
“No por vocación, sino por lo que tienen que hacer para sobrevivir”.
Asimismo, destacó el papel de las redes sociales en la percepción de la violencia y en la forma en que niñas, niños y jóvenes procesan su entorno.
“Están tomando decisiones a partir de cómo está su contexto, su comunidad, su ciudad”, dijo.
Ante este panorama, subrayó la necesidad de fortalecer el acompañamiento desde los hogares.
“La mejor forma es preguntar ‘¿cómo te sientes?’”, mencionó.
Durante el conversatorio también se abordó la importancia de la corresponsabilidad en la gestión emocional, al señalar que las mujeres han sido socializadas para asumir la mayor parte de estas cargas.
“Nos acostumbraron a ser las fuertes, pero también tenemos derecho a no serlo”, expresó Borjas.
Por su parte, Hernández Solís enfatizó la necesidad de expresar la necesidad de apoyo.
“Pide ayuda: necesito ayuda emocional, necesito ayuda para gestionar esto”, señaló.
Las participantes coincidieron en que, además de visibilizar los efectos de la violencia en la vida cotidiana, es necesario atender las afectaciones emocionales y generar condiciones que permitan el desarrollo integral de mujeres, niñas y jóvenes en Sinaloa.