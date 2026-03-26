$!Mujeres enfrentan sobrecarga emocional y limitaciones ante violencia en Sinaloa, advierten

CULIACÁN._ En medio de la violencia que atraviesa Sinaloa, mujeres enfrentan una sobrecarga emocional derivada no solo de su propia condición como ciudadanas, sino también de los roles de cuidado y contención que desempeñan en sus entornos familiares, educativos y laborales, coincidieron especialistas durante el conversatorio “Las mujeres frente a la violencia en Sinaloa”.

Durante su participación, Alma Corina Borjas, líder de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno Campus Sinaloa, expuso que las mujeres deben gestionar simultáneamente su propio miedo y el de quienes dependen de ellas.

“Uno tiene que gestionar su propio miedo que tiene, pero además ser fuerte para decirle a los alumnos ‘tenemos que esperar, no se preocupen’, aun sin tener certeza de lo que va a pasar”, expresó.

Borjas señaló que esta carga se presenta en un contexto que describió como una transición de la pandemia hacia una etapa marcada por la violencia, con impactos en la salud mental.

“Estamos empezando a ver cifras de aumentos de problemas de salud mental, y el grupo que mayormente ha tenido incidencia son las mujeres”, indicó.