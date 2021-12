$!Mujeres se manifiestan en el Jardín Botánico por caso de abuso sexual cometido en las instalaciones

“La pequeña manifestación de hoy se debe al caso de violencia sexual que ocurrió a plena luz del día la semana pasada aquí en el Jardín Botánico. El hecho presuntamente cometido por una persona empleada del Jardín, y queremos exigir que haya una debida diligencia, un debido proceso, para las personas involucradas en este delito”, señaló Prisila Salas Espinoza, representante de No Se Metan con Nuestras Hijas.

Mujeres de los colectivos Roller Scouts y No Se Metan con Nuestras Hijas se manifestaron a las afueras del Jardín Botánico en contra de la presunta violación que ocurrió la semana pasada en las instalaciones.

Prisila Salas Espinoza, representante de No Se Metan con Nuestras Hijas.

“Sobre este caso tenemos que denunciar algunas cosas en las que las autoridades no han actuado de manera adecuada, la primera es que se ha revictimizado y se ha señalado a la chica que está atravesando esta experiencia de violencia como si ella tuviera la culpa de que el presunto responsable estuviera huyendo. Yo les invito a las autoridades de todos los niveles de Gobierno que tienen este argumento que está circulando, que eviten hacerlo, es revictimizante y viola los derechos humanos de la chica”, dijo.

La activista reveló que la joven tuvo que comprar la píldora del día siguiente debido a la falta del medicamento en el sector público para evitar un embarazo no deseado.

“La segunda cosa es que los servicios de salud del Hospital de la Mujer no tiene a disposición de las víctimas de violación el kit de medicamentos profilácticos al que tienen que acceder por ley las niñas, mujeres y adolescentes que están siendo víctimas de una emergencia de este tipo. El kit debe incluir medicamentos profilácticos para no contraer sida, antibióticos para las enfermedades de transmisión sexual y la píldora del día siguiente para evitar embarazos no buscados”, comentó.