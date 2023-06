CULIACÁN._ En las zonas rurales y serranas de Sinaloa no hay un alcance de difusión sobre la existencia de redes de apoyo institucionales ante la violencia de género, por lo que las víctimas no se atreven a denunciar, lamentó María Teresa Guerra Ochoa.

“En las comunidades serranas no está llegando la información, no está llegando que somos una red institucional de apoyo. No hay cultura de denuncia porque no saben que hay una red institucional que les puede responder”, señaló la titular de la Secretaría de las Mujeres estatal.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Sinaloa, con corte al 12 de junio, en lo que va de 2023 se han registrado en el estado 13 feminicidios.