Multa del SAT al Gobierno de Sinaloa representa un año de obra pública, lamenta Rocha Moya

La sanción que deberá pagar el Gobierno de Sinaloa al Servicio de Administración Tributaria federal representa un año de obra pública, lamentó el Gobernador Rubén Rocha Moya.

La deuda de 2 mil 200 millones de pesos se desprende de unas auditorías a empresas privadas que realizó el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa a nombre de la federación, estas auditorías fueron erráticas por lo que la federación apuntó daño a las finanzas públicas cometido por el Gobierno de Sinaloa.

El mandatario estatal informó que le corresponderá a su administración pagar esta deuda, que representa una gran afectación a las finanzas estatales, pues equivale a un año de obra pública.

“Ya el SAT nos confirmó que nos va a cobrar, y son 2 mil 200 millones de pesos que ocurren de un ejercicio errático del SATES del gobierno anterior, no quiero meterme con responsables, es SATES el responsable, y hay otros particulares que tienes que ver con ellos. Bueno, ¿2 mil 200 millones qué es? Es un año de obra pública”, señaló.

Las auditorías erráticas fueron realizadas en la administración del ex Gobernador Quirino Ordaz Coppel en las que en específico dos empresas privadas no fueron auditadas de manera adecuada.

El Gobierno de Sinaloa tuvo las atribuciones de realizar auditorías a nombre de la federación debido a un convenio de colaboración en la que el estado recibe un pago por hacer las indagaciones y observaciones, mismo que se vio en riesgo por las malas prácticas encontradas.

Rocha Moya informó que gestionó ante el SAT no suspender el convenio, pues representa una entrada financiera de 3 mil 800 millones de pesos de impuestos de los contribuyentes federales a los que el Estado puede auditar.

“Ya quedamos en que no me van a suspender el convenio, porque imagínense, suspendido el convenio y pagar 2 mil 200, son 5 mil 700, que es lo que tendrías que pagar, pero no, el convenio va a continuar”, señaló.

Incluso adelantó que logró una mejora para aumentar la recaudación de ese convenio, pues se incorporará un programa nuevo del SAT que están experimentando, donde le mandarán al estado menos contribuyentes a auditar pero que representan un mayor cobro, lo cual puede ayudar a resolver la deuda.