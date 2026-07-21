Multas de tránsito dejan más de 4 millones de pesos al Ayuntamiento de Culiacán en lo que va del 2026

Las multas de tránsito aplicadas en Culiacán durante lo que va de 2026 han generado una recaudación superior a los 4 millones de pesos, informó el director de Ingresos del Ayuntamiento, Saúl Edén León Barraza.

Aclaró que estas sanciones no son vistas como un mecanismo para incrementar los ingresos municipales, sino como una herramienta para mantener el orden vial.

Explicó que hasta el momento se han levantado alrededor de 4 mil infracciones, las cuales representan un ingreso superior a los 4 millones de pesos para el municipio.

“No lo tenemos contemplado, la multa de tránsito como algo recaudatorio, como un porcentaje, lo tenemos como algo para el reglamento, para el control... para el orden... no lo tenemos contemplado para un fin recaudatorio”, señaló.

“Son alrededor de 4 mil infracciones, estamos hablando de un monto superior a los 4 millones de pesos”.

Reiteró que, aunque los recursos derivados de las sanciones ingresan a las arcas municipales, el Ayuntamiento no fija metas de recaudación por este concepto ni lo considera un rubro estratégico dentro de sus ingresos.

El director comentó que no contaba con las cifras correspondientes al mismo periodo de 2025 para realizar una comparación.

De acuerdo con información del Ayuntamiento de Culiacán, durante el primer trimestre de 2026 la Dirección de la Unidad de Vialidad y Tránsito registró 5 mil 30 infracciones y 559 accidentes viales.

En tanto, durante el segundo trimestre del año esa misma dependencia reportó 4 mil 658 infracciones y 285 accidentes, lo que refleja que las faltas al reglamento de tránsito continúan siendo una de las principales incidencias atendidas por la corporación.

En materia de seguridad, la Dirección de la Unidad Preventiva reportó 344 faltas al Bando de Policía durante el primer trimestre y 837 en el segundo, además de 40 personas detenidas en flagrancia entre abril y junio.