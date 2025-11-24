$!Mural ‘Cañadas, Corazón de Todos’ fortalece la paz y honra a Matías, pequeño fallecido por las lluvias

En un emotivo acto de develación, la comunidad de Infonavit Cañadas inauguró oficialmente el mural “Cañadas, Corazón de Todos”, una obra que nació del amor por la comunidad y que hoy se concreta, gracias al apoyo de Suma, Sociedad Unida, Parques Alegres y la participación activa de los vecinos del fraccionamiento. Este mural forma parte de la iniciativa “Vamos Pintando”, que busca embellecer los espacios públicos y fortalecer el sentido de identidad en los barrios. Matías fue un menor de 9 años que falleció la tarde del viernes 26 de septiembre en Culiacán.

La tragedia ocurrió en el sector Cañadas, después que Matías jugaba en el cruce de las calles Sierra Madre Occidental y Cerro de la Memoria, y fue sorprendido por la corriente de un arroyo durante la lluvia. La fuerza del agua lo arrastró varios metros y quedó atrapado debajo de un vehículo y aunque los familiares lograron rescatarlo y trasladarlo de inmediato al hospital, personal médico confirmó que Matías ya no presentaba signos vitales. El director de Suma, Sociedad Unida, José Iván Velázquez Aréchiga, explicó que la ubicación en Cañadas fue estratégica, en parte porque ya existía un homenaje previo de grafiteros al niño Matías, y el proyecto decidió dotar de recursos para que este tributo fuera más grande y visible, reflejando una intención ya presente en la comunidad.

También habló que la organización lleva un total de 440 murales completados y tiene la meta de cerrar el año con 500 paredes pintadas. El padre de Matías, Osmar Guadalupe Valenzuela, agradeció a los artistas y las personas que tuvieron la iniciativa de pintar a su hijo, incluyendo a Jair Alexis Rodríguez Franco, quien es líder de vecinos. “Siento bonito, es un agradecimiento enorme venir y verlo. Darle el agradecimiento a las personas que se tomaban la molestia, a Jair, que tuvo la iniciativa de que lo pintaran los vecinos. Un agradecimiento enorme y que la gente se lleve otra perspectiva del lugar”, señaló Valenzuela.