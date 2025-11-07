$!Murales transforman calles de la colonia La Costerita, en Culiacán

CULIACÁN._ Desde la creación de murales que fomentan la paz y bienestar de la ciudad, por parte de “Vamos Pintando”, se notó un cambio en la percepción de la gente y ahora se utilizan más las calles donde se aprecia la galería de arte ubicada en la colonia La Costerita, entre las avenidas 21 de Marzo y Patria. Personas de alrededores, como Héctor, quien es taquero y trabaja enfrente del mural, comentó que antes, cuando las paredes solo mostraban ladrillos y cemento, la gente tiraba basura y tenían miedo de pasar por el área, por lo que desde su creación ha mejorado la apariencia del lugar.









“El dolor pasa, pero la belleza permanece”, “Más paz”, “Más vida“, “Más respeto”, “Siembra amor cosecha vida”, “Te siento en el alma”, “Crecer hacia el sol sonreir hacia la vida” y “El amor es la semilla de la paz”, se puede leer entre otros mensajes escritos en las paredes. “Tiraban basura, sillones, escombro y ahorita desde que se pintó ya es menos. Y antes no transitaba tanto la gente, ahorita ya transita más, se ve más movimiento de carros, de gente pasar, aparte de que porque le da otra vista”, compartió Héctor.









Sin embargo, agregó que le hace falta aseo al lugar, ya que desde que se realizó el proyecto fue la última vez que se le dio limpieza a las calles. De igual manera se manifestó Dario Meza, mecánico ubicado contraesquina de las pinturas que puede ver desde su local, quien compartió su agrado con el mural. Señaló que tiene cinco meses en la zona y cuando llegó ya estaba pintado el sitio, pero conoció el estado del callejón y lo que pasaba antes de que estuviera arreglado.