Nace Paulina, hija de la Gobernadora Yeraldine Bonilla, en Culiacán

Paulina, hija de la Gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, nació durante las primeras horas de este martes 1 de julio en un hospital de Culiacán.

El nacimiento de la bebé ocurre mientras Bonilla Valverde se mantiene al frente del Gobierno del Estado, luego de que previamente anunciara que no solicitaría licencia de maternidad y que continuaría con el desempeño de sus responsabilidades al frente de la administración estatal.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre el estado de salud de la gobernadora ni de la recién nacida.