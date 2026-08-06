Nacho Mier se reúne con aspirantes de Morena en Sinaloa; asegura que aún no hay definiciones sobre la coordinación estatal

El senador morenista Moisés Ignacio Mier Velazco se reunió en Culiacán este jueves con los perfiles registrados en el proceso interno de Morena para definir a la persona que encabezará la coordinación estatal de la defensa de la Cuarta Transformación en Sinaloa, y aseguró que todavía no existe una definición sobre quién será el elegido.

Mier Velazco, designado por la dirigencia nacional para coordinar y supervisar el proceso en la entidad, explicó que el encuentro tuvo como propósito revisar el avance de los trabajos de organización y reiterar el llamado a la unidad entre quienes buscan la coordinación.

“No les dije que de momento no. Que ellos se dedicaran a recorrer, a tocar puertas, a repartir el periódico Regeneración, a visitar a los coordinadores territoriales y a los militantes, y eso es lo que están haciendo”, comentó.

Precisó que el proceso interno de Morena continúa y que por ahora únicamente se definirán cuatro propuestas del partido, dos mujeres y dos hombres, las cuales posteriormente serán analizadas junto con las que presenten el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México para integrar la propuesta de la coalición.

“Solamente es el proceso de organización de Morena, la definición de las cuatro propuestas que va a presentar Morena, dos mujeres y dos hombres”, señaló.

El legislador indicó que ninguno de los aspirantes ha declinado a sus aspiraciones y explicó que la ausencia de algunos perfiles en reuniones previas depende exclusivamente de las convocatorias emitidas por la Comisión Nacional de Elecciones.

Asimismo, rechazó que existan fracturas internas por la difusión de encuestas entre los propios aspirantes.

“Hay una armonía en el partido, hay armonía con nuestras compañeras y compañeros que se registraron como aspirantes a coordinadores. Hay una aceptación de que debemos de mantenernos unidos y lo manifiestan con sus actos”, aseguró.

Mier Velazco insistió en que Morena se encuentra únicamente en una fase de organización y que las candidaturas para el proceso electoral de 2027 se definirán hasta que exista la convocatoria correspondiente, por lo que pidió no adelantar escenarios sobre quién encabezará la coordinación estatal.

El pasado 27 de junio, Morena, junto con sus aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, recibió en el World Trade Center de la Ciudad de México el registro público de perfiles interesados en encabezar la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sinaloa, figura que posteriormente se convertirá en la candidatura del partido a la gubernatura en las elecciones de 2027.

De acuerdo con las reglas del proceso, solo seis de los aspirantes registrados, incluidos los perfiles de los partidos aliados, avanzarán a la siguiente fase, donde serán evaluados mediante una encuesta que definirá a la persona que encabezará la coordinación estatal.

Entre los aspirantes se encuentra Graciela Domínguez Nava, María Teresa Guerra Ochoa, Gerardo Octavio Vargas Landeros, Jesús Alfonso Ibarra Ramos, Estrella Palacios Domínguez, Tomás de Jesús López Bajo, Omar López Campos, Rodolfo Valenzuela Sánchez y Kristiam Espinoza.