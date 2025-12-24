Culiacán
Atracción

Navidad en el Botánico: Una experiencia interactiva de luz, música y tecnología en Culiacán

El Jardín Botánico Culiacán celebra la unión familiar con su evento “Navidad en el Botánico”, el cual ofrece un recorrido lumínico
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
24/12/2025 15:06
24/12/2025 15:06

Con el objetivo de fomentar la unión familiar y ofrecer un espacio de sano esparcimiento, el Jardín Botánico Culiacán continúa con su evento Navidad en el Botánico, el cual ofrece música en vivo y experiencias interactivas este 25 de diciembre.

La magia del “Jardín de Luz” se mantiene activa para iluminar las noches de la capital sinaloense en un horario de las 06:00 a las 10:00 horas y para la velada de este miércoles, la cantante Vanesa Ortiz será la encargada de amenizar el recorrido con una selección de baladas navideñas.

Una de las principales novedades que presenta la edición 2025 es la incorporación de un árbol tecnológico, el cual tiene la capacidad de hablar y escuchar a los visitantes, creando un vínculo sorprendente entre la imaginación y el entorno natural.

Asimismo, dentro de la cartelera de actividades, se anunció que el próximo viernes 26 de diciembre se proyectará la película “Mi Pobre Angelito” a las 19:00 horas, función que ya se encuentra incluida en el costo de acceso al evento.

Este espectáculo sensorial, que busca recordar que la Navidad también se siente y se escucha entre luces, estará disponible para el público hasta el 11 de enero del 2026 y de acuerdo con la organización, el recinto permanecerá cerrado únicamente los días 24 de diciembre y 31 de enero.

La cuota de recuperación es de 50 pesos por persona, sin embargo, se informó que los adultos mayores, niños menores de 5 años y personas con discapacidad cuentan con acceso gratuito y los boletos pueden ser adquiridos directamente en las taquillas del Jardín o de forma digital a través del sitio oficial www.botanicoculiacan.org.

