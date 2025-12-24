$!Navidad en el Botánico: Una experiencia interactiva de luz, música y tecnología en Culiacán

Con el objetivo de fomentar la unión familiar y ofrecer un espacio de sano esparcimiento, el Jardín Botánico Culiacán continúa con su evento Navidad en el Botánico, el cual ofrece música en vivo y experiencias interactivas este 25 de diciembre. La magia del “Jardín de Luz” se mantiene activa para iluminar las noches de la capital sinaloense en un horario de las 06:00 a las 10:00 horas y para la velada de este miércoles, la cantante Vanesa Ortiz será la encargada de amenizar el recorrido con una selección de baladas navideñas.









Una de las principales novedades que presenta la edición 2025 es la incorporación de un árbol tecnológico, el cual tiene la capacidad de hablar y escuchar a los visitantes, creando un vínculo sorprendente entre la imaginación y el entorno natural. Asimismo, dentro de la cartelera de actividades, se anunció que el próximo viernes 26 de diciembre se proyectará la película “Mi Pobre Angelito” a las 19:00 horas, función que ya se encuentra incluida en el costo de acceso al evento.







