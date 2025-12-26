Navidad reactiva el comercio ambulante en Culiacán, reporta el sector

Las ventas durante la temporada navideña fueron favorables para los vendedores ambulantes de Culiacán, quienes alcanzaron entre el 80 y el 100 por ciento de sus expectativas, principalmente en el sector Centro y en el bazar navideño instalado frente a la Catedral, señaló Laura Quevedo, representante del sector.

Quevedo explicó que el bazar navideño, que opera desde el 1 de diciembre, registró una buena respuesta por parte de la ciudadanía, lo que se tradujo en un repunte en las ventas.

“Teníamos una perspectiva del 80 al 100 por ciento, en lo cual las ventas sí fueron favorables tanto en el Centro Histórico como en el bazar navideño... hubo muy buena respuesta de parte de los clientes, de la ciudadanía”, afirmó.

Destacó que entre los artículos más demandados estuvieron juguetes, ropa, calzado, accesorios, bolsas para dama y diversos productos de temporada.

Además, indicó que también hubo buena venta de productos perecederos, como chile chiltepín y artículos para la preparación de platillos tradicionales, principalmente entre comerciantes ubicados en los alrededores del mercado Garmendia, quienes reportaron resultados positivos.

Quevedo indicó que este 2025 superó al año pasado, cuando la crisis de violencia limitó la movilidad y frenó las ventas.

“Estuvo mejor este año que el año pasado... (cuando) había lo de la violencia. Teníamos más cerca el mes que se había (iniciado) esta narco pandemia”.

“Hoy, este año pues ya la gente ya tuvo un convivio ya social, más familiares, entonces ahora este año pues ya es por eso que yo creo que sí nos favorecieron las ventas”, apuntó.

La mayor afluencia se registró desde antes de que concluyeran las clases, impulsada por eventos como las pastorelas, el 12 de diciembre y, posteriormente, los días previos a la Navidad, cuando incluso se extendieron los horarios de venta hasta las 20:00 horas.

Resaltó que las condiciones de seguridad fueron favorables durante la temporada, gracias a la coordinación entre los tres niveles de gobierno, lo que permitió extender horarios y generar confianza entre comerciantes y compradores.

“En cuestión a la vigilancia, la seguridad, estuvo excelente, gracias a los tres niveles de gobierno que estuvimos en coordinación y estuvieron la vigilancia tanto a pie como en patrullas, bicicleta, motocicleta y a pie”, concluyó.