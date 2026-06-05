$!Navolato apuesta al turismo de verano y proyectan un crecimiento del 40%

“Vamos a cerrar las próximas ocho semanas de lo que viene siendo julio y agosto con un aumento seguramente arriba del 40 por ciento respecto al mismo periodo vacacional del año anterior”, indicó.

Jorge Quevedo Beltrán, dirigente de Empresarios Unidos por Navolato, compartió que este crecimiento vendrá impulsado principalmente por el sector restaurantero, el comercio ambulante y una alta demanda en rentas vacacionales de casas y departamentos.

Con la expectativa de un repunte significativo, el municipio de Navolato se prepara para la temporada vacacional de verano, proyectando un incremento superior al 40 por ciento en la afluencia turística en comparación con el año anterior.

Se informó que a pesar de las altas temperaturas, el turismo ha fluido de manera constante durante las últimas cinco semanas, especialmente después de las 15:00 horas en la zona del malecón y áreas de hospedaje como la Isla.

Ante la compleja situación de seguridad que atraviesa Culiacán, Navolato se perfila como el principal receptor de vacacionistas de la zona centro del Estado, estimando una recuperación del 37 por ciento para esta región.

Se prevé que los residentes de Culiacán se vuelquen hacia las playas y zonas rurales del municipio.

En este sentido, se busca potenciar nuevos destinos como Yebavito, una localidad que ofrece servicios de albercas, paseos a caballo y opciones de pernocta para grupos.

Asimismo, se mantiene el impulso para consolidar a la Villa Heroica de San Pedro de Rosales como pueblo turístico.

Para ello, se planea una reunión con la Secretaría de Turismo de Sinaloa para integrar al Centro Histórico y la Avenida Juárez al programa federal “Rutas Mágicas de Color”, el cual busca mejorar la imagen urbana mediante el pintado de fachadas y la creación de murales.

“Creemos ahorita que hay posibilidad de adherirnos a la convocatoria de rutas mágicas de color del gobierno federal, que es un proyecto similar a lo que era Coloreando Sinaloa en la entidad”, compartió.

A pesar del optimismo por la temporada, el sector productivo enfrenta retos operativos.

Tras un apagón en el municipio registrado el pasado martes, que afectó a la cabecera municipal y diversas sindicaturas costeras, se busca establecer un diálogo directo con la Comisión Federal de Electricidad.

El objetivo es instalar una mesa de atención técnica en Navolato para analizar los altos cobros en los recibos de energía eléctrica que afectan a los empresarios locales.

Se solicitará un análisis caso por caso para aquellos comerciantes que han recibido facturaciones desproporcionadas, buscando generar una ruta de solución que proteja la economía de los prestadores de servicios durante este periodo de recuperación.