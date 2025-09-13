$!Navolato limitará Grito de Independencia a un ‘acto cívico breve’, solo con funcionarios públicos, informa

El Ayuntamiento de Navolato limitará los festejos por el Grito de Independencia a un ‘acto cívico breve’ y con la participación únicamente de funcionarios públicos.

Mediante un comunicado este sábado, informaron que tras un análisis tomaron la decisión de que el acto del próximo lunes 15 de septiembre solo asistan funcionarios de los tres niveles de gobierno e integrantes del Cabildo.

El evento oficial se realizará en el patio municipal a las 18:00 horas.

“Tras un análisis en sesión de Cabildo, se tomó la decisión colegiada de realizar la ceremonia del Grito de Independencia en un formato distinto al tradicional”.