$!Navolato limitará Grito de Independencia a un ‘acto cívico breve’, solo con funcionarios públicos, informa

El Ayuntamiento de Navolato limitará los festejos por el Grito de Independencia a un ‘acto cívico breve’ y con la participación únicamente de funcionarios públicos.
Mediante un comunicado este sábado, informaron que tras un análisis tomaron la decisión de que el acto del próximo lunes 15 de septiembre solo asistan funcionarios de los tres niveles de gobierno e integrantes del Cabildo.
El evento oficial se realizará en el patio municipal a las 18:00 horas.
“Tras un análisis en sesión de Cabildo, se tomó la decisión colegiada de realizar la ceremonia del Grito de Independencia en un formato distinto al tradicional”.
“La ceremonia se llevará a cabo el 15 de septiembre a las 18:00 horas, en el patio municipal, como un acto cívico, breve y Oficial, con la presencia, únicamente de funcionarios de los tres niveles de gobierno integrantes del Honorable Cabildo de Navolato”, señalan.
El pasado 11 de septiembre el Ayuntamiento de San Ignacio informó que, suspendían la ceremonia del Grito de Independencia y el desfile cívico de las fiestas patrias ante los recientes hechos de violencia y para proteger a las familias.
En un comunicado publicado en sus redes sociales, el Ayuntamiento señaló que, tras evaluar cuidadosamente las condiciones de seguridad actuales, concluyeron que no es posible llevar a cabo las festividades con la tranquilidad y garantías que merecen los habitantes.