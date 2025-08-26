Navolato mantiene en pie festejos patrios pese a violencia

El Ayuntamiento de Navolato mantiene en pie las celebraciones de la noche para conmemorar el Grito de Independencia, a pesar de registrar 18 homicidios dolosos en lo que va de agosto.

El Presidente Municipal, Jorge Bojórquez Berrelleza, apuntó que de continuar así, seguirán en pie los festejos patrios.

“Sí, ya nos estamos alistando para las fiestas patrias, nada más esperar los días, ahorita estamos con la municipalización. Mañana es el 43 aniversario de su municipio.

“Si hay las condiciones, vamos a darle el festejo a la gente”, declaró Bojórquez Berrelleza.

El Alcalde subrayó que, de tener un repunte de inseguridad en el territorio, podrían valorar suspender el evento masivo.

“Todo el tiempo cuidando la prevención, la seguridad de las familias. Si no hay condiciones, pues no se va a llevar a cabo, pero esperemos que sí estén las condiciones.