Navolato tendrá nueva preparatoria y hospital regional en Villa Benito Juárez

El Municipio de Navolato aprobó la donación de terrenos para la construcción de una nueva preparatoria de la Universidad Autónoma de Sinaloa y un Hospital Regional del IMSS-Bienestar en la sindicatura de Villa Benito Juárez.

De acuerdo con los decretos municipales 97 y 99, ambos proyectos se desarrollarán en terrenos desprendidos de un predio matriz con una superficie total de 5.40 hectáreas, ubicado en dicha sindicatura.

Para la Universidad Autónoma de Sinaloa se aprobó la donación de una superficie de 1-02-86.72 hectáreas, destinada a la construcción de la Preparatoria Navolato, Extensión Benito Juárez.

El polígono físico que será utilizado para este proyecto corresponde a una fracción de 0-89-37.69 hectáreas.

La solicitud fue presentada por el rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, el 29 de abril de 2026. El tema fue turnado a dictamen el 1 de julio y posteriormente aprobado por el Cabildo durante la sesión ordinaria 72/26, celebrada el 6 de julio.

En el mismo predio se contempla además la construcción de un Hospital Regional IMSS-Bienestar, como parte del Plan de Justicia para Villa Benito Juárez, acordado con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Para este proyecto, el Ayuntamiento aprobó la donación de una superficie de 0-87-56.31 hectáreas, mientras que el polígono físico corresponde a 0-76-02.18 hectáreas.

La solicitud para la construcción del hospital fue presentada por Julio César Quintero Ledezma, coordinador estatal de Servicios de Salud IMSS-Bienestar, mediante un oficio recibido el 27 de mayo de 2026.

Al igual que el proyecto educativo, la propuesta para el hospital fue turnada a dictamen el 1 de julio y aprobada por el Cabildo el 6 de julio.

Ambos terrenos forman parte del mismo predio matriz, cuya superficie total es de 5-40-47.280 hectáreas, adquirido mediante escritura pública 4692, del 23 de diciembre de 2025.