Navolato tomó en cuenta opinión ciudadana para realizar festejos del Grito: Alcalde

La opinión ciudadana fue tomada en cuenta por el Ayuntamiento de Navolato para decidir realizar este martes los festejos por el Grito de Independencia, aseguró el Presidente Municipal, Jorge Rosario Bojórquez Berrelleza.

Señaló que previo a la celebración valoraron las condiciones para llevar a cabo el evento.

“Se hicieron este tipo de... pues, ¿cómo te podría decir?, no solo encuestas, sino simplemente se me hace una opinión pública, una opinión ciudadana para dar esta gran celebración que vamos a tener hoy en la noche, a las 11 de la noche”, afirmó.

Bojórquez Berrelleza aseguró que habrá presencia y coordinación entre las corporaciones de seguridad federales, estatales y municipales durante la celebración.

“Sí, la prevención y seguridad, de los diferentes tipos, niveles, de las corporaciones, a nivel federal, estatal y municipal, donde ya están coordinadamente la estrategia que ellos traen para dar a la seguridad”, explicó.

En ese sentido, el Alcalde llamó a los navolatenses y visitantes a participar en los festejos con respeto para concluir con saldo blanco.

“Es lo que le pedimos a todos los navolatenses y todos los visitantes que hay que vivir estas fiestas con respeto y sobre todo el derecho al semejante, para dar estas fiestas que sean saldo blanco”.

Detalló que el Grito está programado para las 23:00 horas, aunque las actividades comenzarán desde las 18:00 horas con grupos musicales, presentaciones de danza, entre otros eventos.

Indicó que la Banda La Orquestísima amenizará la noche a partir de las 21:00 horas y continuará después del acto protocolario de El Grito, junto con otros grupos musicales locales.

Para este miércoles, día inhábil por la celebración de la Independencia de México, el Ayuntamiento realizará un acto cívico a las 7:45 horas y posteriormente el desfile.

Bojórquez Berrelleza también invitó a habitantes de Culiacán y de otros municipios a visitar Navolato y sus destinos turísticos, entre ellos Altata, Dautillos, El Castillo, Las Aguamitas y Las Puentes, así como consumir en los restaurantes y disfrutar de la gastronomía y playas del municipio.