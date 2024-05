“Tenemos que impulsarlo desde la política pública, que la movilidad sea en condiciones iguales para todos. Si yo quiero caminar o moverme en bicicleta que me pueda mover”.

“No es pelearnos con el automóvil, no es quitar el automóvil, es hacer una movilidad en base al derecho urbano, al derecho a la ciudad y al derecho a la movilidad, que aparte ya está establecido en la Constitución Política de México, entonces, hay que garantizarla”, mencionó Massiel Guadalupe.

También dijo que el transporte público no respeta los espacios para ciclistas, metiéndose a las ciclovías para rebasar las filas de tráfico, que no existen señalamientos adecuados y no cuentan con las medidas adecuada

Osuna Gallardo agregó que sí han hecho esfuerzos por mejorar las condiciones de los ciclistas, pero no permitiendo “robar” espacios a los automóviles.

Por último, consideró que sí hace falta un sistema de infraestructura para la bicicleta, algo que es precisamente lo que limita a las personas a ser usuarios de ese tipo de vehículo.

“Yo estoy segura que más personas usarían más las bicicletas, es más económico, más saludable si tuviéramos esa infraestructura. Redujeramos mucho también el tráfico, la contaminación, el calor que generan los automóviles, aunado al pavimento, materiales de las edificaciones. Es demasiado, necesitamos más árboles, menos automóviles, más infraestructura para la bicicleta”, expresó la investigadora.