Sin embargo, recalcó que también se requiere involucrar a colectivos de madres buscadoras en la búsqueda de soluciones o propuestas, para no perder el sentido humano que tiene el trasfondo de este asunto.

“Yo creo que es un buen paso, yo creo que hay que escucharlas con atención (madres buscadoras), pero fue un buen paso, en definitiva, pero hay que arreglar todavía los Semefos y los centros de acopio de esos cuerpos”, dijo Llausás Magaña.

“Como sociedad mejoramos porque no podemos seguir en el día a día si no vamos a la parte humana, si como Culiacán no hacemos un alto en el camino y volteamos a ver a estas víctimas, si no hacemos eso, si no atendemos esos pequeños detalles, no estamos demostrando la calidad humana que queremos demostrar”, manifestó el activista.

Comentó que, hasta el momento, estiman que haya cerca de nueve mil cuerpos sin identificar, por lo que es un paso importante la implementación de tecnologías para remediar esas cifras.

El pasado 21 de mayo, el Gobierno de Sinaloa y la Fiscalía General del Estado pactaron un convenio de colaboración con el Fondo de Población de la ONU, así como las embajadas de Alemania y Noruega.

Ese acuerdo consiste en una cooperación técnica entre las instancias para atacar la crisis por desaparición forzada que atraviesa la entidad.