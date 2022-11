$!Necesario, que gobiernos mejoren transporte público y garanticen una mejor movilidad, señalan en foro

CULIACÁN._ Los gobiernos deben apostar por proyectos que impulsen un transporte público digno, de calidad, eficiente y seguro para todas y todos los usuarios, esto como parte de una política de justicia social, expresó Alejandra Leal Vallejo en el Foro para la Movilidad Sostenible.

“Creo que el apostar por proyectos que impulsen el transporte público es una política de justicia social, de realmente velar por los derechos de las personas que menos tienen, y eso implica que se dejen de impulsar proyectos que solo benefician a quienes cuentan con un vehículo”, explicó.

La promotora de espacios libres y seguros para ciclistas y peatones explicó que la movilidad sostenible se sustenta en el marco normativo y en los reglamentos de tránsito, sin embargo, la infraestructura urbana cumple un papel fundamental.

Pues es a través de reductores de velocidad, señalamientos viales y el diseño y delimitación de carriles lo que reduce las posibilidades de que el conductor cometa una infracción o sucedan accidentes viales.

“Hay un principio de derecho que dice que las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les indica, y como ciudadanos podemos hacer todo lo que no nos prohíben, entonces, si no está en nuestras leyes las autoridades no tienen la obligación de hacerlo cumplir”.

“Entonces con la inclusión del derecho ya no se vuelve un tema opcional para las autoridades, es un derechos que tienen que garantizar”, explicó Alejandra Leal.

En este sentido es competencia y obligación de los congresos locales armonizar la Ley General de Movilidad en temas de control de la velocidad, control del alcohol y conducción, uso de sillas infantiles, cinturón de seguridad y cascos para motociclistas.

“Esto no es el fin, la ley es el medio, el fin es que queremos transformar y ver diferencias en lo que está pasando en las calles, ahí si todas las autoridades, la federal a través de más presupuesto, las estatales y municipales a través de ejecutar más proyectos y mejores condiciones para niñas y niños, personas mayores que son las más vulnerables en nuestras ciudades y que tenemos que proteger”.

“Como ciudadanía sí tenemos la obligación de seguir lo que el reglamento y la ley nos indica, eso es fundamental y esto se fortalece con la vigilancia del cumplimiento, si la policía de tránsito está atenta a que algo ocurra, la posibilidad de que como individuo decidas no cumplir es más baja”, aseguró.

Alejandra Leal participó en el Foro para la Movilidad Sostenible organizado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, del cual dijo, es muy importante que las autoridades realicen estos eventos para visibilizar que hay un problema y que es necesario tomar acciones que abonen a una solución.