$!Necesario repoblar hatos para cubrir demanda de carne en Sinaloa: Unión Ganadera

Ante la alta demanda de becerros tanto en el mercado local como nacional, es necesaria una repoblación de los hatos en Sinaloa, señaló la Unión Ganadera Regional.

El presidente del organismo, José Alfredo Sáinz Aispuro, expuso que esta medida debe ser una de las principales líneas de acción para recuperar la capacidad productiva del sector, mismo que se vio afectado por los periodos de sequía en los últimos años.

“Las sequías de años anteriores nos obligaron a bajar los inventarios. Hoy, con un temporal más favorable, necesitamos repoblar nuestros hatos y así cubrir la demanda que exige la industria de la carne”, apuntó Sáinz Aispuro.