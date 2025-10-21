$!Necesario repoblar hatos para cubrir demanda de carne en Sinaloa: Unión Ganadera

Ante la alta demanda de becerros tanto en el mercado local como nacional, es necesaria una repoblación de los hatos en Sinaloa, señaló la Unión Ganadera Regional.
El presidente del organismo, José Alfredo Sáinz Aispuro, expuso que esta medida debe ser una de las principales líneas de acción para recuperar la capacidad productiva del sector, mismo que se vio afectado por los periodos de sequía en los últimos años.
“Las sequías de años anteriores nos obligaron a bajar los inventarios. Hoy, con un temporal más favorable, necesitamos repoblar nuestros hatos y así cubrir la demanda que exige la industria de la carne”, apuntó Sáinz Aispuro.
“Queremos aumentar nuestro inventario y garantizar una oferta constante de animales para el mercado, fortaleciendo la productividad de las unidades de producción en todo el Estado”.
Expuso que la repoblación de hatos forma parte de un proyecto integral de apoyo del Gobierno federal y estatal, que contempla el financiamiento para la compra de vientres y sementales, así como para la rehabilitación de infraestructura productiva y la mejora genética del ganado.
“La repoblación no solo restablecerá los niveles productivos, sino que también permitirá mejorar la calidad genética y comercial del ganado sinaloense”, afirmó el líder pecuario.