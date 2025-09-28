Necesita Culiacán plan integral para manejar el agua de lluvia, advierten especialistas

Culiacán ha experimentado problemas de inundaciones debido a que su planeación urbana no contempló elementos fundamentales como los arroyos naturales, aseguró Andrés Salazar, especialista en proyectos de la organización civil Mapasin.

“Culiacán desde hace décadas que en su planeación urbana dejó de contemplar ciertas cosas, ciertas características que la ciudad tiene, como lo son los numerosos arroyos naturales que la ciudad tenía antes y que por alguna u otra razón, por la expansión de la ciudad, fueron absorbidos, se convirtieron en calles. Hay puntos de la ciudad que ya están detectados que tienen problemas de inundaciones, no de hace poco, sino de hace ya bastantes años”, expuso.

El experto señaló que hay espacios de la ciudad ya identificados por la autoridad y sociedad que deben ser considerados para ser atendidos.

“Hay puntos de la ciudad que ya están detectados que tienen problemas de inundaciones, no de hace poco, sino de hace ya bastantes años. Creo que requiere ahí una atención, sobre todo una atención integral en el tema de cómo manejamos el agua de lluvia como ciudad”, explicó.

Salazar destacó que el agua pluvial es un recurso que puede aprovecharse, incluso en momentos en que cae de manera intensa, y que actualmente se desperdicia al no estar gestionada correctamente.

“Creo que requiere ahí una atención, sobre todo una atención integral en el tema de cómo manejamos el agua de lluvia como ciudad. O sea, creo que al final de cuentas es un recurso que cuando llega y a veces es escaso, pues tenemos que aprovechar, ver de qué manera la ciudad puede recolectar esa agua de lluvia que a veces cae de de maneras impresionantes”, dijo.

Entre las estrategias propuestas por especialistas se encuentra la implementación de jardines filtrantes, parques y zonas que permitan la absorción del agua al subsuelo, con el objetivo de recargar mantos freáticos y evitar que el agua quede estancada en la superficie, lo que provoca encharcamientos y daños a la infraestructura urbana.

El concepto de resiliencia urbana también fue mencionado por Salazar, quien enfatizó que Culiacán debe adaptarse a sus condiciones naturales y a eventos recurrentes como lluvias intensas.

“La ciudad debe de estar adaptada para ello. Entonces, creo que debe de haber un plan integral de manejo del agua de lluvia en el que haya propuestas de proyectos, de acciones en las que se prevé todo ante este tipo de situaciones”, puntualizó.

La propuesta contempla identificar los puntos de la ciudad con mayor riesgo de inundación y diseñar acciones que minimicen los daños ante fuertes precipitaciones, en lugar de únicamente esperar a que el agua disminuya por sí sola.