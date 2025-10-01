$!Necesita UAS mil 200 millones de pesos para cerrar 2025; Rector va al Congreso en busca de apoyo

La Universidad Autónoma de Sinaloa necesita mil 248 millones de pesos para poder cerrar el 2025 sin alterar sus operaciones, informó el Rector Jesús Madueña Molina. Este miércoles el representante universitario sostuvo una reunión con la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado, transmitida en redes sociales pero cerrada al público, en la que advirtió que la casa de estudios atraviesa una situación económica crítica. Tras este encuentro, precisó la cifra que necesita la institución, misma que solo contempla sus operaciones ordinarias, sin considerar otros adeudos que arrastran.





“Para este año mil 200 millones de pesos en la corrida que tenemos, sin considerar todavía deuda de proveedores, es solamente en el funcionamiento de la universidad que tiene que ver con el pago de sus trabajadores, con el pago al Seguro Social, Infonavit”, explicó Madueña Molina. “Lo que no incluye es el pasivo que tenemos con proveedores, y un pasivo que tenemos con los trabajadores que se han jubilado en donde no hemos pagado, tenemos una deuda de 200 millones de pesos aproximadamente en prima de jubilación por antigüedad”, dijo. Durante la reunión con legisladores, aquejó que pese a los intentos de la casa de estudios por obtener más recurso de parte del Gobierno federal, este ha exigido a la institución reajustar sus finanzas para ser sostenible.



