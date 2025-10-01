$!Necesita UAS mil 200 millones de pesos para cerrar 2025; Rector va al Congreso en busca de apoyo

La Universidad Autónoma de Sinaloa necesita mil 248 millones de pesos para poder cerrar el 2025 sin alterar sus operaciones, informó el Rector Jesús Madueña Molina.
Este miércoles el representante universitario sostuvo una reunión con la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado, transmitida en redes sociales pero cerrada al público, en la que advirtió que la casa de estudios atraviesa una situación económica crítica.
Tras este encuentro, precisó la cifra que necesita la institución, misma que solo contempla sus operaciones ordinarias, sin considerar otros adeudos que arrastran.
“Para este año mil 200 millones de pesos en la corrida que tenemos, sin considerar todavía deuda de proveedores, es solamente en el funcionamiento de la universidad que tiene que ver con el pago de sus trabajadores, con el pago al Seguro Social, Infonavit”, explicó Madueña Molina.
“Lo que no incluye es el pasivo que tenemos con proveedores, y un pasivo que tenemos con los trabajadores que se han jubilado en donde no hemos pagado, tenemos una deuda de 200 millones de pesos aproximadamente en prima de jubilación por antigüedad”, dijo.
Durante la reunión con legisladores, aquejó que pese a los intentos de la casa de estudios por obtener más recurso de parte del Gobierno federal, este ha exigido a la institución reajustar sus finanzas para ser sostenible.
Debido a eso, abundó, la casa rosalina atraviesa un proceso de socialización y someterá a votación entre su comunidad un proyecto de reingeniería financiera, que incluye entre otras cosas un plan de cero contrataciones nuevas, compactación de grupos, fusión de unidades académicas, descuentos salariales a funcionarios y una reforma al sistema de pensiones con aportaciones de trabajadores para crear un fideicomiso.
Por su parte, el presidente de la Comisión, Manuel de Jesús Guerrero Verdugo, comprometió el apoyo por parte del Legislativo, así como del Gobierno del Estado, para apoyar a la universidad en esta crisis financiera.
No obstante, enfatizó que esta colaboración está condicionada a ejecutar medidas para que la UAS pueda ser sostenible económicamente.
“Necesitamos tener esa capacidad de poder unir voluntades, porque si no vamos a estar resolviendo por partes o momentáneamente y mañana vamos a volverlo a tener. Necesitamos escuchar todas las voces, la participación de todo mundo”, manifestó.
Las finanzas inestables
De acuerdo con el estado financiero de la propia universidad a cargo de un despacho contable, durante el 2024 la UAS ejerció 10 mil 361 millones 885 mil pesos, y cerró con un déficit de 762 millones 203 mil pesos.
De todo ese recurso, 8 mil 37 millones se fueron al apartado de servicios personales que incluyen prestaciones y sueldos, así como bonos y estímulos. Aunque bajaron los pagos de sueldo a personal permanente y las “otras remuneraciones especiales y adicionales”, las prestaciones sociales y económicas se dispararon de 721 millones 174 mil pesos hasta 3 mil 141 millones.
Además, el rubro de “otros servicios generales”, al margen de los gastos de operación ordinarios, se disparó de 432 millones de pesos en 2023 hasta los mil 41 millones en el 2024, sin que se esclareciera el uso de este dinero.