Negativa para declaratoria de emergencia por sequía es falta de voluntad política: Diputado del PAN

El rechazo de la Comisión Nacional del Agua para declarar emergencia por sequía en Sinaloa es por falta de voluntad política de parte del Gobierno federal, aseguró el Diputado local del Partido Acción Nacional, Jorge Antonio González Flores.

Este 5 de mayo, el Gobernador de Sinaloa informó sobre esta negativa, y afirmó que el argumento de la dependencia fue que la solicitud se presentó a destiempo.

“Está estancada simple y sencillamente por el mismo aparato gubernamental que se llama Conagua, entonces lo que hemos dicho sentados es que Morena no quiere que avance el bienestar en Sinaloa. No le quiere apostar al apoyo en materia de seguridad pública, y definitivamente no quiere apostarle en materia de la crisis hídrica que se vive en Sinaloa.

“Atribuible a la falta de interés político que tienen en Sinaloa, no me queda otra cosa, no puedo pensar otra cosa, no hay un interés en Sinaloa por parte del Gobierno federal”, criticó González Flores.

“¿Cómo es posible que esté parada por la Conaga que es la misma agua, ahora sí que son de la misma agua tanto el Gobierno federal como estatal, ahora le echan la bolita hasta al Secretario Harfuch para que se meta Protección Civil? ¿Qué tiene que pasar? ¿que de plano el agua que solamente venga en garrafones y no de las presas? Me parece irrisorio”, expresó.

Según la respuesta de Conagua, el Gobierno de Sinaloa debió solicitar la declaratoria de emergencia por sequía en el mes de diciembre del 2024. No obstante, el Gobernador Rocha Moya sostuvo que sí la presentaron dentro de ese plazo, pero que volvieron a requerirlo en el mes de abril, cuando lo anunció en su conferencia matutina semanal.