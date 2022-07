$!Negocios luchan por sobrevivir ampliación norte de la Obregón; ‘ni en pandemia’, se quejan

CULIACÁN._ Hace ya más de un mes que la Avenida Álvaro Obregón comenzó a recibir grandes máquinas y una gran cantidad de trabajadores para demoler la calle y volverla a hacer. Los trabajos de ampliación de la vialidad, iniciados el 13 de junio, buscan que la arteria principal de Culiacán sea de cuatro carriles de inicio a fin. A un costado de la estación de bomberos que se encuentra en el sector 6 de Enero comienza la obra, la cual se extiende al menos un kilómetro en esta primera etapa.

El lodo, el escombro y las tuberías expuestas llegaron a sustituir al tráfico que transitaba por esa calle, y los comercios lo sienten. Si se recorre la zona de obra debe ser a pie pues no hay acceso para autos. En 500 metros solamente hay 11 establecimientos abiertos: gasolineras, farmacias, refaccionarias; pero los pequeños comerciantes son los que se han visto reducidos.

Si se recorre la zona de obra debe ser a pie pues no hay acceso para autos. En 500 metros solamente hay 11 establecimientos abiertos: gasolineras, farmacias, refaccionarias; pero los pequeños comerciantes son los que se han visto reducidos.

La taquería de la señora María Guadalupe Sauceda, quien tiene 17 años sirviendo tacos de panza, tripa y buche, se encuentra en la incertidumbre sobre si podrá hacerle frente a los meses venideros. “La gente cree que está todo cerrado y no viene. Ya no hay ganancias, hay mucha pérdida. Más del 50 por ciento me bajó la venta”, lamenta.

Las obras fueron inauguradas por el Gobernador Rubén Rocha Moya y el Alcalde Juan De Dios Gámez Mendívil. Se espera que terminen para diciembre, pero nadie les avisó a los comerciantes. “A nadie nos avisaron. Sin avisar vienen, ya me van a romper todo lo que está enfrente, nada más porque se les pone”, dice.

La obra tiene como finalidad ampliar la avenida, lo que significa aprovechar las amplias banquetas de la colonia 6 de Enero, en la cual la señora María Guadalupe ha establecido su negocio por más de 15 años y ahora deberá reubicar. “Han estado diciendo de unos préstamos, cobran el 9 por ciento, el tope son 100 mil pesos. Por ejemplo a mí 100 mil pesos no me alcanza para todo lo que me van a destruir y tengo que construir para atrás. Me van a quitar lo mío. Yo no he escuchado que el gobierno diga que van a responder por esos 5 metros”, menciona.

“El negocio tiene que seguir andando, yo voy a tener abierto hasta que muera china” Según datos de la Secretaría de Economía la obra ha afectado a 160 comerciantes, de los cuales 60 sí accederán a los apoyos que ofrece Gobierno Estatal. El 6 de julio el Secretario de Economía Javier Gaxiola Coppel explicó que son créditos tipo RedFosin y que van desde los 5 mil pesos en adelante, pero que cada negocio es que tiene sus necesidades específicas, por lo que se está atendiendo caso por caso. “Ni la pandemia nos afectó tanto”, sostiene María Guadalupe.